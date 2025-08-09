USA : Trump nomme son principal conseiller Ã©conomique pour siÃ©ger Ã  la banque centrale

Â«Â Jâ€™ai choisi le Docteur Stephen Miran pour occuper, jusquâ€™au 31 janvier 2026, le siÃ¨ge tout juste vacant au sein du Conseil des gouverneurs de la FedÂ Â», a Ã©crit M. Trump sur son rÃ©seau Â«Â Truth SocialÂ Â».

Dans son post, le chef de l’exÃ©cutif amÃ©ricain a vantÃ© le parcours acadÃ©mique de M. Miran, titulaire dâ€™un doctorat en Ã©conomie de lâ€™UniversitÃ© de Harvard, ajoutant que son expertise Ã©conomique est Â«Â sans pareilleÂ Â».

Le locataire de la Maison Blanche a, par ailleurs, indiquÃ© que la recherche dâ€™un remplaÃ§ant permanent au Conseil des gouverneurs de la Banque centrale amÃ©ricaine se poursuivrait durant cette pÃ©riode transitoire.

La semaine derniÃ¨re, la gouverneure de la Fed Adriana Kugler a annoncÃ© sa dÃ©mission Ã compter du 8 aoÃ»t sans en prÃ©ciser les raisons. NommÃ©e en 2023 sur proposition de lâ€™ancien prÃ©sident dÃ©mocrate Joe Biden, Kugler devait siÃ©ger jusquâ€™Ã fin janvier 2026.