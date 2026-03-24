Le Sénat américain a confirmé, lundi, la nomination du sénateur républicain de l’Oklahoma, Markwayne Mullin, au poste de secrétaire à la sécurité intérieure (DHS), après le renvoi de Kristi Noem.

USA : Markwayne Mullin confirmé par le Sénat à la tête du département de la Sécurité intérieure

La nomination de M. Mullin a été approuvée par 54 voix contre 45, dans un contexte marqué par de nombreuses polémiques autour de la gestion de la sécurité intérieure et de la politique migratoire aux États-Unis.

Âgé de 48 ans, le nouveau responsable prend les rênes du DHS alors que celui-ci est touché depuis plus d’un mois par une paralysie budgétaire (shutdown), en raison du refus de l’opposition démocrate au Congrès de valider son financement sans réformes substantielles de la police de l’immigration (ICE) chapeautée par ce ministère.

L’audition de confirmation M. Mullin devant une commission du Sénat s’est tenue la semaine dernière, peu après le renvoi de l’ancienne ministre du DHS, Kristi Noem, fragilisée notamment par les critiques suscitées par des opérations anti-immigration menées à Minneapolis, au cours desquelles deux citoyens américains ont été tués par des agents fédéraux.

Lors de cette audition, le sénateur républicain a exposé sa vision selon laquelle il aimerait voir cette agence “devenir le moyen” utilisé pour expulser des migrants plutôt qu’être en “première ligne” à les arrêter à travers le pays.

La politique migratoire demeure au cœur de l’agenda de l’administration américaine, dans un contexte marqué par de vives tensions politiques et judiciaires autour des modalités d’application des lois en matière d’immigration.