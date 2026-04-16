USA : le FMI appelle à la vigilance face aux déséquilibres économiques mondiaux

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a souligné, mercredi à Washington, la nécessité de faire preuve de vigilance accrue face aux déséquilibres économiques mondiaux, malgré la résilience de l’économie américaine.

“L’économie américaine se porte vraiment bien (…) Mais quand on regarde les marchés financiers, on constate un choc énergétique majeur”, a-t-elle averti lors d’une conférence intitulée “Gérer les déséquilibres mondiaux : priorités politiques”, dans le cadre des Réunions de printemps du FMI et de la Banque mondiale (BM).

Bien que l’économie américaine affiche une croissance soutenue, soutenue par une productivité estimée à 2,7 % et un dynamisme dans les investissements en intelligence artificielle (IA), Georgieva a noté que le reste du monde évolue dans un environnement global marqué par l’incertitude.

Elle a évoqué un décalage dans la perception des risques, observant que les marchés américains affichent optimisme, alors que de nombreux pays demeurent vulnérables.

Mme Georgieva a mis en avant le rôle essentiel du FMI en matière de surveillance économique, rappelant que l’institution est une référence pour l’analyse de la conjoncture mondiale. Elle a mentionné le dernier rapport sur les Perspectives de l’économie mondiale (PEM), qui repose sur des données de 191 pays et des modèles d’analyse globaux, afin de fournir une évaluation fiable dans un contexte d’incertitude persistante.

Elle a également insisté sur l’importance de la coopération entre les pays membres, décrivant ces réunions comme un cadre privilégié de dialogue : “C’est un espace où différentes régions du monde peuvent se retrouver, échanger et confronter leurs points de vue dans un esprit constructif”, a-t-elle déclaré.

En conclusion, elle a indiqué que le FMI travaille à améliorer sa méthodologie d’évaluation des équilibres extérieurs, avec pour objectif de rendre ces analyses plus accessibles et mieux intégrées aux recommandations de politique économique.