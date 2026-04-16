Le géant espagnol Repsol reprend ses activités pétrolières au Venezuela

Cet accord concerne la société mixte Petroquiriquire, dédiée à l’exploitation de champs pétroliers dans l’est du Venezuela. Repsol détient une participation de 40 %, tandis que la compagnie publique Petróleos de Venezuela (PDVSA) en détient 60 %.

Dans ce cadre, Repsol prévoit d’augmenter sa production brute de pétrole de 50 % dans les douze prochains mois et de la tripler d’ici trois ans, sous réserve que “les conditions nécessaires” soient réunies.

“Cet accord témoigne de notre engagement envers le Venezuela, où nous opérons sans interruption depuis 1993”, a déclaré Francisco Gea, directeur de l’exploration et de la production du groupe, dans un communiqué.

Repsol a également précisé que sa production actuelle au Venezuela s’élève à environ 45.000 barils par jour, principalement via Petroquiriquire.

L’accord a été signé avec le ministère vénézuélien des Hydrocarbures et PDVSA, dans un contexte de relance progressive du secteur énergétique du pays, qui, malgré sa richesse en ressources, fait face à des défis structurels.

Les activités de Repsol avaient été fortement limitées depuis 2025, suite à la révocation de sa licence d’exploitation par les autorités américaines, une mesure qui a également impacté d’autres opérateurs étrangers présents au Venezuela.