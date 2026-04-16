L’UE débloque des aides d’urgence pour le secteur de la pêche

Ce dispositif permet aux Etats membres d’octroyer des compensations financières aux pêcheurs, aquaculteurs, transformateurs et distributeurs touchés par les perturbations du marché, avec effet rétroactif au 28 février 2026.

L’aide sera financée via le EMFAF sur la période 2021-2027, à partir des enveloppes nationales existantes, l’Union cofinançant une partie des dépenses éligibles, a indiqué la Commission européenne.

Sur les 1,3 milliard d’euros prévus pour ce mécanisme, environ 760 millions d’euros restent immédiatement disponibles, selon Bruxelles.

La hausse des prix de l’énergie et des matières premières, liée aux hostilités au Moyen-Orient, a fortement accru les coûts d’exploitation du secteur, comprimant les marges et contraignant une partie de la flotte européenne à interrompre ses activités. Les filières de l’aquaculture et de la transformation sont également affectées.

Pour la Commission, cette crise souligne la vulnérabilité structurelle d’un secteur dépendant des énergies fossiles et renforce la nécessité d’accélérer sa transition énergétique afin d’en améliorer la résilience à long terme.