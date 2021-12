USA : Keechant Sewell, première femme à diriger le département de police de New York

L’Afro-américaine Keechant Sewell deviendra la première femme à diriger le département de police de New York (NYPD), rapporte, mardi soir, le New York Times, relevant que sa nomination à la tête de cette “importante” institution sera annoncée ce mercredi par le maire élu de la Grande Pomme, Eric Adams.

M. Adams, qui doit prendre ses fonctions le 1er janvier prochain, avait promis, lors de la campagne électorale, de réduire le taux de criminalité et de violence dans la métropole américaine. Il s’agit d’une des “plus importantes” décisions pour le nouveau maire de New York, relève la publication qui cite un porte-parole de M. Adams.

Lui-même un ancien policier, M. Adams a fait de la lutte contre la violence son cheval de bataille lors des primaires démocrates pour le poste du maire. A en croit le New York Times, le nouveau maire mise sur la contribution de Mme Sewell pour circonscrire la recrudescence de la violence dans la ville.

Dans un communiqué, il avait qualifié Mme Sewell de “combattant confirmé du crime, doté de l’expérience et de l’intelligence émotionnelle à même de garantir aux New-Yorkais la sécurité dont ils ont besoin et la justice qu’ils méritent”.

Au mois d’avril dernier, la criminalité a augmenté de 30,4% par rapport à la même période de l’année précédente, selon des statistiques du Département de police de New York. Comme en témoignent les sondages d’opinion les plus récents, la lutte contre la recrudescence de ce fléau est une “priorité absolue” pour les New Yorkais.

D’après un sondage de NY1/Ipsos, un grand nombre de New Yorkais (43% des interviewés) attachent une grande importance à la sécurité et veulent que le successeur de Bill de Blasio s’attèle à cette problématique.

Sur ce point, des observateurs croient que le nouveau maire peut apporter des réponses et des solutions adéquates, eu égard à son expérience en tant qu’ancien membre du département de police de New York.