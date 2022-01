USA : bilan mitigé de Biden après un an à la Maison Blanche

Le président américain, Joe Biden tentera ce mercredi après-midi de défendre le bilan de sa première année à la Maison Blanche, un rendement jugé pour le moins mitigé par ses détracteurs mais aussi par les média et les analystes qui énumèrent les engagements non tenus. Lors d’une rare conférence de presse, M. Biden essaiera de répondre aux questions des journalistes alors que les Etats-Unis sont confrontés à une myriade de défis, allant de l’inflation galopante à la gestion de la pandémie de Covid-19 en passant par des déconvenues au Congrès, auxquels s’ajoutent nombre d’autres challenges sur la scène internationale avec en tête les tensions avec la Russie et la Chine et les conséquences d’un retrait chaotique de l’Afghanistan.

A son investiture le 20 janvier 2021, l’expérimenté homme politique de 79 ans a promis un ambitieux agenda économique et social. Une fois aux commandes, il a été incapable de convaincre les membres modérés de son parti de voter en faveur du projet de loi “Build Back Better” (reconstruire en mieux), une des pièces maîtresses de son agenda présidentiel. Le paquet de mesures climatiques et sociales de Biden de plus de 2 trillions de dollars, qui était la priorité absolue de la Maison Blanche et des démocrates au Congrès, semble désormais voué à disparaître, à moins que certaines de ses parties ne puissent être scindées et sauvées. La campagne du président en faveur d’une vaste réforme sur l’accès au vote est également sur le point d’échouer à cause de l’opposition des sénateurs Kyrsten Sinema et Joe Manchin, qui ont rejeté les appels de M. Biden de revoir la règle dite “filibuster” législatif pour adopter les projets de loi au Sénat à la majorité simple. La Maison Blanche a également essuyé de sérieux revers dans ses efforts pour enrayer la pandémie de coronavirus, notamment après que la Cour suprême eut récemment invalidé la règle de vaccination obligatoire pour les grandes entreprises. Par ailleurs, le taux de vaccination des Américains reste largement au-dessous des attentes et, surtout, des moyens déployés par le gouvernement américain. Seule 63% de la population totale du pays est entièrement vaccinée, alors que 24% ont reçu une dose de rappel. Dans ce contexte, la variante omicron du coronavirus a établi de nouveaux records aux États-Unis en termes de cas quotidiens et d’hospitalisations, tout en poussant le nombre de décès dans le pays au-delà de 850.000. Par ailleurs, M. Biden a vu ses efforts pour relancer l’économie américaine largement éclipsés par la hausse spectaculaire de l’inflation. Les prix à la consommation ont augmenté de 7% en un an à fin décembre 2021, soit leur plus haut niveau depuis 40 ans. Malgré une baisse importante du taux de chômage, situé désormais à 3,9%, l’inflation persistante a confirmé la chute de la cote de popularité du locataire de la Maison Blanche. Selon un sondage Gallup réalisé en décembre, seuls 43 % des Américains approuvent la performance du président. Comparé à ses prédécesseurs, M. Biden entame sa deuxième année de présidence avec la cote de popularité la plus faible de l’histoire moderne des Etats-Unis.