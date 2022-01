L’UE dépasse son objectif d’énergies renouvelables pour 2020

La part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique finale a atteint 22,1% dans l’Union européenne en 2020, alors que l’objectif était de 20%, précise l’organe européen.

Le classement par État membre montre que vingt-trois pays ont dépassé l’objectif qui leur avait été assigné, au premier rang desquels la Suède, où les énergies renouvelables représentent 60% de la consommation énergétique finale. En Finlande et Lettonie, deux autres bons élèves, la part des énergies renouvelables dépassait 40% en 2020.

Trois pays ont tout juste réalisé l’objectif assigné : La Belgique (13% de renouvelables en 2020), les Pays-Bas (14%) et la Slovénie (25%).

La France est le seul pays à avoir échoué dans son objectif de 23%, avec une part de 19,1% d’énergies vertes.

Selon la Commission européenne, les énergies renouvelables (éolienne, solaire, hydroélectrique, marine, géothermique et issue de la biomasse, ainsi que les biocombustibles) sont autant de solutions de substitution aux combustibles fossiles qui contribuent à réduire les émissions de gaz à effet de serre, en diversifiant l’approvisionnement énergétique et en réduisant la dépendance vis-à-vis des marchés des combustibles fossiles, peu fiables et volatils.

La législation de l’Union sur la promotion des énergies renouvelables a beaucoup évolué au cours des quinze dernières années. En 2009, l’Union s’est fixé l’objectif de faire passer à 20% la part des énergies renouvelables dans sa consommation énergétique à l’horizon 2020. En 2018, cet objectif est passé à 32% d’ici à 2030. En juillet 2021, du fait des nouvelles ambitions climatiques de l’Union, une révision de cet objectif à 40% d’ici à 2030 a été proposée aux colégislateurs. Le futur cadre d’action pour l’après 2030 est en cours de négociation.