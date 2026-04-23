UE : Costa et von der Leyen plaident pour l’ouverture des négociations d’adhésion avec l’Ukraine

Lors d’une réunion à Nicosie avec le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, les présidents du Conseil européen, Antonio Costa, et de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont appelé les Vingt-Sept États membres à initier formellement les premiers chapitres de négociation pour l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne.

Dans une déclaration conjointe, Costa et von der Leyen ont plaidé pour une ouverture “sans délai” de ces chapitres, considérée comme une étape cruciale dans le processus d’intégration européenne de Kiev. Ils ont également mis en avant les “progrès significatifs” réalisés par l’Ukraine dans ses efforts d’adhésion.

Kaja Kallas, cheffe de la diplomatie de l’UE, a souligné que Kiev se trouve “clairement sur la voie de l’adhésion”. Elle a également mentionné que les discussions portent actuellement sur les moyens d’accélérer ce processus dans un contexte géopolitique en constante évolution.

“Il existe différentes propositions sur la table”, a-t-elle précisé à son arrivée au sommet européen informel à Chypre, tout en rappelant que la procédure actuelle demeure en vigueur “sauf décision contraire” des États membres.