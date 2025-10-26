Trump annonce une hausse de 10% des droits de douane sur les importations canadiennes

« Leur publicité devait être retirée, immédiatement, mais ils ont maintenu sa diffusion hier (vendredi) soir pendant la World Series, en sachant qu’il s’agissait d’une fraude », a écrit le locataire de la Maison Blanche sur sa plateforme Truth Social.

« En raison de leur grave déformation des faits, et de leur acte hostile, j’augmente les droits de douane sur le Canada de 10% supplémentaire par rapport à ce qu’il paie actuellement », a ajouté le président américain.

Trump avait annoncé, jeudi soir, la rupture immédiate des négociations commerciales avec le Canada, accusant Ottawa d’avoir déformé les propos de l’ancien président républicain Ronald Reagan dans ladite campagne publicitaire.

La campagne publicitaire, d’un montant d’environ 75 millions de dollars, a été lancée par le gouvernement de la province canadienne de l’Ontario aux États-Unis et diffusée sur plusieurs chaînes de télévision américaines.

Face à la colère du président américain, le Premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a annoncé vendredi la suspension de la campagne publicitaire à partir de lundi afin de permettre la reprise des négociations commerciales entre Ottawa et Washington.

De son côté, le Premier ministre canadien, Mark Carney, a indiqué que son pays est « prêt » à reprendre les négociations commerciales avec les États-Unis lorsque l’administration américaine sera disposée à le faire aussi.

« D’importants progrès ont été réalisés, et nous sommes prêts à poursuivre sur cette lancée et à les consolider lorsque les Américains seront prêts à en discuter », a déclaré M. Carney peu avant son départ pour une tournée dans la région indo-pacifique.

Carney et Trump se sont tous deux envolés pour Kuala Lumpur, en Malaisie, où ils doivent prendre part à un sommet de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE). Trump a indiqué qu’il n’avait pas l’intention de s’entretenir avec le dirigeant canadien en marge du sommet de l’ANASE.

Les deux dirigeants sont aussi attendus en Corée du Sud au sommet de la Coopération économique pour l’Asie-Pacifique (APEC) dès mercredi prochain.

Pour sa part, la Fondation Ronald Reagan, qui estime que la campagne publicitaire trahissait les propos de l’ancien président républicain, a indiqué jeudi sur X qu’elle évaluait ses recours légaux.

Environ 85% des échanges commerciaux entre le Canada et les Etats-Unis sont exempts de droits de douane dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain. L’administration américaine impose toutefois des tarifs douaniers sur plusieurs produits et marchandises canadiens, dont des surtaxes de 50% sur l’acier et l’aluminium, de 10% sur l’énergie et les minéraux critiques, de 25% sur les véhicules et de 45% sur le bois d’oeuvre.