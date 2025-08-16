Sommet de l’Alaska : Trump fait état de « grands progrès », sans annoncer de cessez-le-feu en Ukraine

« Nous avons fait de grands progrès aujourd’hui », a déclaré M. Trump lors d’une conférence de presse conjointe avec le président russe, au terme d’une rencontre bilatérale qui a duré environ 3 heures et demi.

Le président américain a ajouté que la réunion a été « extrêmement productive et plusieurs points ont été convenus », précisant toutefois qu’il restait « quelques points » encore à régler dont « un qui est probablement le plus important ».

« Nous n’y sommes pas arrivés, mais nous avons de bonnes chances », a dit M. Trump, en allusion à un éventuel accord sur le cessez-le-feu.

De son côté, le président Poutine a parlé d’un « accord » atteint, qui sera un « bon point de départ » pour d’autres pourparlers à venir.

Le président russe a également fait part de sa volonté de reprendre « la coopération » avec les Etats-Unis dans plusieurs domaines, notamment économique, technologique et même dans l’arctique.

A la fin de la conférence de presse, M. Poutine a lancé une invitation à peine voilée au président Trump pour se rendre en Russie, en suggérant que la prochaine rencontre devrait se tenir à Moscou.

« La prochaine fois à Moscou », a glissé le président Poutine en anglais avant de serrer la main de son homologue américain qui n’a pas totalement écarté la possibilité d’un tel déplacement.

« Je peux voir ça arriver », a conclu M. Trump.