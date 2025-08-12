Situation humanitaire à Gaza : la France et une coalition de 26 partenaires appellent à agir en toute urgence

Selon le document rendu public par le Quai d’Orsay, les signataires appellent à agir vite afin d’enrayer la propagation de la famine à Gaza, insistant que «l’espace humanitaire doit être protégé et l’aide ne doit jamais être politisée ».

Outre la France, la déclaration a été signée par l’Australie, la Belgique, le Canada, Chypre, le Danemark, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, l’Islande, l’Irlande, le Japon, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Norvège, le Portugal, la Slovaquie, la Slovénie, l’Espagne, la Suède, la Suisse et le Royaume-Uni.

Elle a également été signée par la Haute Représentante de l’UE pour les Affaires étrangères et la politique de sécurité et vice-présidente de la Commission européenne, la Commissaire européenne pour la Méditerranée et la Commissaire européenne chargée de l’égalité, de la préparation et de la gestion des crises.

Les signataires appellent en outre le gouvernement israélien à autoriser tous les envois d’aides des ONG internationales et à débloquer les activités des acteurs humanitaires essentiels.

«Des mesures immédiates, permanentes et concrètes doivent être prises pour faciliter un accès sûr et à grande échelle aux Nations Unies, aux ONG internationales et aux partenaires humanitaires », lit-on dans la déclaration qui demande que «tous les points de passage et toutes les routes doivent être utilisés pour permettre l’acheminement d’une aide massive à Gaza ».

Les Vingt-sept signataires appellent dans le même contexte à « un cessez-le-feu qui met fin à la guerre et qui permet la libération des otages et l’entrée sans entrave de l’aide humanitaire à Gaza par voie terrestre ».