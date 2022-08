Sécheresse : une vingtaine de communes belges restreignent la consommation d’eau

Chaque semaine, la liste des communes touchées par la sécheresse, qui sévit dans le pays, ne cesse de grossir, contraignant les autorités à limiter la consommation d’eau dans certaines communes et placer d’autres sous ‘’surveillance accrue’’.

‘’Compte tenu de la situation actuelle et des tendances pour les prochains jours, et pour éviter toute difficulté de production ou de distribution dans certaines zones, il est recommandé que la prudence dans l’utilisation de l’eau soit de mise’’, a alerté le Service Public Wallonie (SPW). Entre autres recommandations, l’organisme wallon exhorte la population à éviter le lavage des voitures, l’arrosage des pelouses et des plantations, ou encore le nettoyage non essentiel des sols.

Les actions touchent également les voies navigables. Les mesures de regroupement des bateaux aux écluses ont été élargies à plusieurs zones. L’interruption des manœuvres pendant la nuit (de 22 heures à 6 heures) est aussi élargie à nombre d’écluses pour une durée indéterminée.

Fait inhabituel en Belgique, depuis plus de trois semaines, les précipitations ont été inexistantes ou extrêmement faibles sur le territoire wallon. L’indice sécheresse de l’Institut royal météorologique (IRM) indique toujours un scénario sec.

La prochaine réunion de la Cellule d’expertise sécheresse est fixée au 18 août.