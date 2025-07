Ryad Mezzour dévoile les leviers de la coopération économique entre le Maroc et le Sénégal

Dans un entretien au journal gouvernemental sénégalais « Le Soleil », le ministre marocain met en lumière la coopération économique et diplomatique maroco-sénégalaise, perçue comme un modèle de partenariat Sud-Sud, fondé sur la solidarité, la confiance mutuelle et des perspectives de prospérité partagée.

Dans ce sens, M. Mezzour a relevé une augmentation significative des échanges commerciaux entre les deux pays depuis 2010, passant de 98,5 à 370 millions de dollars.

Pour accompagner cette dynamique, le ministre a annoncé trois priorités opérationnelles axées notamment sur le transfert d’expertise dans les filières agroalimentaire et énergies renouvelables, la mutualisation des infrastructures logistiques portuaires, et la mise en place de fonds communs d’investissement pour les PME régionales.

« Le Sénégal constitue un partenaire pivot dans notre stratégie de co-développement industriel africain », a-t-il assuré, évoquant les programmes techniques en cours de déploiement.

Par ailleurs, M. Mezzour a souligné que l’économie marocaine affiche une vitalité confirmée notamment grâce aux investissements directs étrangers (IDE) qui ont bondi de 55% en 2024, portés par une diversification sectorielle et un cadre législatif attractif, rappelant le rôle pivot du Maroc comme plateforme de connectivité tri-continentale.

Concernant les leviers institutionnels, M. Mezzour a cité la performance du secteur de la franchise, affichant une croissance annuelle moyenne de 25% sur 15 ans avec 745 réseaux opérationnels (dont 84% internationaux) et un chiffre d’affaires de 20 milliards de dirhams (MMDH), mettant l’accent sur les objectifs quantifiés de la feuille de route gouvernementale (2025-2027) visant à stimuler les exportations, créer des emplois et renforcer l’image des marques nationales à l’international.

« Notre ambition est de bâtir une prospérité partagée avec l’Afrique », a tenu à préciser M. Mezzour.

« Le Soleil » a consacré un supplément spécial au Maroc, à l’occasion de la célébration du 26è anniversaire de la Fête du Trône, dans lequel il vante le modèle de développement qui a façonné le Royaume et mis en exergue ses relations avec les pays africains, particulièrement le Sénégal.

L’édition a braqué ses projecteurs sur les leviers de l’essor industriel et économique du Maroc, notamment dans les secteurs des phosphates, de l’industrie manufacturière et des franchises, ainsi que dans le domaine sportif, avec des investissements structurants en vue de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et de la Coupe du Monde 2030.