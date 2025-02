Raid solidaire Sahraouiya : les participantes entament une aventure inoubliable

La 11ème édition du Raid Sahraouiya 2025, un challenge sportif solidaire au féminin, a démarré dimanche après-midi à Dakhla, dans une ambiance festive empreinte d’engagement, de détermination et de dépassement de soi.

Le coup d’envoi de cette édition (1-8 février), placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, a été donné notamment par le Secrétaire général de la wilaya Dakhla-Oued Eddahab, Abderrazak El Gourji, la présidente de l’Association Lagon Dakhla, organisatrice de cet événement, Laila Ouachi, et des représentants des autorités locales .

Ce début d’aventure a été marqué par une course à pied de plus de 12 km, durant laquelle les participantes ont démontré une détermination sans faille. Elles ont traversé des paysages impressionnants, dans un esprit parfait de solidarité qui caractérise cette compétition unique en son genre.

« L’ambiance est exceptionnelle et la cohésion entre participantes est forte. On vient de terminer la 1ere épreuve dans un décor incroyable ! Le parcours est très technique et on est confronté à ses propres limites. L’organisation est au top et la magie de Dakhla opère », déclare à Atlasinfo, Khadija Gamraoui, l’une des participantes de la team France.

« Fière d’être présente à cette édition qui marque le 50ème anniversaire de la Marche Verte. Alors être ici est une fierté , une démarche empreinte de solidarité, de performance et un état d’esprit qui transcende et qui donne la force », a-t-elle ajouté.

Mme Ouachi s’est réjouie quant à elle de la participation grandissante à cet événement sportif d’envergure, soulignant la diversité des participantes présentes cette année, venues notamment d’Italie, de France, de Belgique, de Suisse, du Gabon ou encore du Cameroun.



« Parmi elles, il y a une participante paralympique, symbole fort de persévérance et de courage », a-t-elle déclaré à l’agence MAP, ajoutant cet événement est devenu un véritable miroir de la diversité, et la femme marocaine y occupe une place de plus en plus importante.

Elle a également relevé que les modifications apportées aux circuits lors de cette édition visent à offrir un défi toujours plus stimulant et adapté aux participantes, faisant savoir que cette manifestation sera aussi marquée par l’organisation de conférences enrichissantes qui mettront en lumière la persévérance et l’engagement des femmes, notamment dans le domaine sportif.

Pour sa part, la directrice de course du Raid Sahraouiya, Delphine Wentzo a souligné que l’objectif de cette aventure est d’offrir un défi stimulant, mais qui reste dans l’esprit de solidarité et d’entraide propre au Raid Sahraouiya.

Elle a, en outre, indiqué que les participantes auront l’opportunité, pour la première fois, de se lancer dans une épreuve « unique et fascinante », celle du canoë nocturne, expliquant que cette épreuve se déroulera en pleine nuit, offrant une expérience inédite sous le ciel étoilé de Dakhla.

Depuis sa création, le Raid Sahraouiya s’est imposé comme un rendez-vous sportif féminin incontournable par la force de son engagement au soutien de causes sociales comme pour la qualité extraordinaire de son programme.

Après une décennie de succès, le Raid Sahraouiya est aujourd’hui bien plus qu’un événement sportif. Il s’est transformé en une véritable communauté de femmes solidaires, transcendant les frontières et les disciplines pour promouvoir des valeurs de partage et de bienveillance.