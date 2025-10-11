Plus de 670 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde (ONU)

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres
Le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres a indiqué que 673 millions de personnes dans le monde continuent de souffrir de la faim, en soulignant l’importance de mettre en place des systèmes alimentaires « qui nourrissent les populations et protègent la planète ».

“Aujourd’hui, dans le monde, 673 millions de personnes continuent de se coucher chaque soir le ventre vide”, a-t-il déploré dans un message à l’occasion de la Journée mondiale de l’alimentation, célébrée le 16 octobre.

Il a rappelé qu’il y a 80 ans, dans un monde ravagé par la guerre, les pays ont uni leurs forces pour vaincre la faim, notant que les décennies qui ont suivi ont été marquées par des progrès spectaculaires.

Ces acquis, a-t-il insisté, ne peuvent être sacrifiés à cause des récentes crises, d’où la nécessité de mettre à profit les outils et les connaissances disponibles pour éliminer la faim et fournir à toutes et tous des aliments sains et de qualité.

Le chef de l’ONU a, par ailleurs, fait observer qu’au fil des décennies, de nouveaux problèmes sont survenus, de l’obésité galopante aux chocs climatiques qui menacent la sécurité alimentaire, ajoutant que cette journée mondiale est un appel à la solidarité par-delà les frontières, les secteurs et les communautés pour lutter contre la faim et garantir la sécurité alimentaire pour tous.

