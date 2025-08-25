Plus de 10.000 Coréens détiennent chacun plus de 740.000 dollars en cryptomonnaies

Ces avoirs sont concentrés sur cinq plateformes avec une moyenne de 2,23 milliards de wons par investisseur, a indiqué l’Autorité de supervision financière.

Par tranche d’âge, les quinquagénaires sont les plus nombreux (3.994) suivis des quadragénaires (3.086) et des sexagénaires et plus (2.426). Les trentenaires comptent 1.167 détenteurs, tandis que les vingtenaires, au nombre de 137 seulement, affichent la plus forte moyenne individuelle, soit 2,69 milliards de wons.

Au total, 10,87 millions de Coréens détiennent des comptes en cryptomonnaies, représentant une valeur globale de 111.700 milliards de wons (82 milliards de dollars). Les trentenaires constituent la plus grande cohorte, avec environ 3 millions de comptes.

Selon les analystes, le durcissement attendu de la fiscalité sur les plus-values boursières pourrait accentuer le transfert de capitaux vers les actifs numériques, renforçant ainsi la position de la Corée sur le marché mondial des cryptomonnaies.