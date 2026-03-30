Pétrole au-dessus de 100 USD : les Bourses asiatiques décrochent sur fond de tensions au Moyen-Orient

À l’ouverture, l’indice composite de Shanghai cédait 0,75%, tandis que le Hang Seng de Hong Kong reculait de 1,68% et l’indice Straits Times de Singapour de 0,88%, dans un mouvement rapidement étendu à l’ensemble de la région.

À Tokyo, le Nikkei a plongé de plus de 5% dans les premiers échanges, avant de limiter ses pertes autour de 4,57%. Séoul suivait le mouvement, avec un Kospi en baisse de 3,13%, tandis que Sydney reculait de 0,9%, confirmant un repli généralisé.

En toile de fond, un conflit qui s’enlise et pèse de plus en plus sur le sentiment de marché. La guerre au Moyen-Orient, entrée dans son deuxième mois, alimente l’aversion au risque, alors que les rebelles houthis ont élargi le champ des hostilités et que la perspective d’un engagement terrestre américain inquiète.

Sur les marchés pétroliers, la pression ne faiblit pas. Le brut américain WTI a bondi jusqu’à 103,13 USD le baril avant de se stabiliser autour de 101,73 USD, tandis que le Brent progressait à 115,49 USD après un pic à 115,93 USD en début de séance.

Le choc commence déjà à se diffuser. Il alimente les anticipations d’inflation et ravive les paris sur un durcissement monétaire des grandes banques centrales – un cocktail peu favorable aux actifs risqués.

L’or, pourtant valeur refuge par excellence, peine à suivre. Il progressait légèrement à 4.504 USD l’once, tout en restant nettement en retrait par rapport à ses récents sommets, freiné par la remontée attendue des taux.