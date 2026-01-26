ONU : L’Égyptienne Hanaa Singer-Hamdy nommée coordonnatrice résidente au Mali

Coordonnatrice résidente des Nations Unies au Népal depuis 2022, la responsable onusienne avait occupé un poste similaire au Sri Lanka entre 2018 et 2022, précise un communiqué de l’Organisation.

Mme Singer-Hamdy a également exercé des fonctions de direction au sein du Fonds onusien pour l’enfance (UNICEF), notamment en tant que directrice régionale adjointe à Genève, ainsi que représentante nationale en Syrie, au Népal, au Kazakhstan et en Azerbaïdjan, ajoute-t-on de même source.