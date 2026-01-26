Mexique : Amina Bouayach reçoit la clé de la ville de Jantetelco en reconnaissance de son engagement pour les droits humains

Cet hommage est intervenu à l’occasion d’une réunion de Mme Bouayach avec des responsables mexicains, des défenseurs des droits de l’Homme, des universitaires, des représentants communautaires et des leaders locaux, dans cette localité de l’Etat de Morelos (centre).

Intervenant à cette occasion, le maire de Jantetelco, Ángel Augusto Domínguez Sánchez, a indiqué que cet hommage est une reconnaissance à l’engagement inébranlable et de longue date de Mme Bouayach pour les droits de l’Homme, non seulement au Maroc, mais aussi aux niveaux régional, continental et international.

De son côté, Mme Bouayach a exprimé sa gratitude pour cet hommage « émouvant et à forte signification », estimant que cette initiative transcende le cadre protocolaire pour incarner « une marque de confiance, d’amitié et de valeurs partagées » entre le Maroc et le Mexique, et entre les défenseuses et défenseurs des droits de l’Homme des deux pays et au-delà. Pour la présidente du CNDH, la lutte pour les droits de l’Homme, tant au Maroc qu’au Mexique, émane des communautés locales et de leurs histoires, affirmant que “la dignité, la justice et l’égalité ne sont pas des principes abstraits, mais des fondements bâtis par un effort collectif”. À cette occasion, Mme Bouayach a réitéré son engagement continu en faveur de la protection et de la promotion des droits de l’Homme aux niveaux national, régional et international, estimant que cette distinction constitue une motivation de plus pour continuer à défendre les droits de tout un chacun.

Lors de sa visite au Mexique, la présidente du CNDH s’est entretenue avec plusieurs responsables mexicains, notamment des présidents de tribunaux régionaux et le président de la Cour fédérale. Elle est également intervenue au siège de la Cour suprême nationale du Mexique, où elle a évoqué l’expérience du Maroc en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme, les fondements de l’approche marocaine en matière de réformes.