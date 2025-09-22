ONU: le Maroc participe à New York à une conférence internationale sur le règlement pacifique de la question palestinienne

Le Maroc, représenté par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a participé, lundi à New York, à une conférence internationale de haut niveau sur le règlement pacifique de la question palestinienne et la mise en œuvre de la solution à deux Etats.

M. Akhannouch a été accompagné à cette conférence, tenue en marge de la 80è Assemblée générale des Nations Unies, par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale.

Destinée à réaffirmer les engagements internationaux en faveur de la solution à deux États et à mobiliser le soutien nécessaire à sa mise en œuvre, cette conférence a été co-présidée par le Président français, Emmanuel Macron et le ministre saoudien des Affaires étrangères, le prince Faisal ben Farhan Al Saoud.

Cette réunion de haut niveau a été marquée par la participation des représentants de plusieurs pays membres de l’ONU, du Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres et de la présidente de l’Assemblée générale, Annalena Baerbock.