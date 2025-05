Omar Hilale: la vision du Roi guidera la présidence marocaine du Comité de l’ONU sur la coopération Sud-Sud

« La vision Royale de la Coopération Sud-Sud guidera la présidence marocaine des travaux du Comité pour renforcer les valeurs de solidarité, de respect mutuel et de co-développement entre les pays du Sud’’, a affirmé M. Hilale à l’ouverture de la 22è session de ce Comité de haut niveau.

A cet égard, l’ambassadeur a mis en exergue le modèle marocain, “qui place la coopération Sud-Sud au cœur de sa politique étrangère, fondée sur la solidarité, en particulier avec nos frères et sœurs africains, et de plus en plus avec les pays d’Amérique latine, des Caraïbes et du Pacifique ».

Pour sa part, l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Achim Steiner, qui est intervenu au terme de son mandat de 8 ans à la tête de l’agence onusienne, a rendu hommage à Sa Majesté le Roi et salué l’engagement du Maroc sous l’impulsion du Souverain, en faveur de la mise en place de plateformes dynamiques de coopération Sud-Sud.

Il a indiqué que le PNUD intensifie sa collaboration avec le Royaume pour soutenir et renforcer ces initiatives, en droite ligne avec la vision et l’action que le Maroc promeut depuis plusieurs années sur la scène internationale.

Le responsable onusien a, en outre, souligné l’importance croissante de la coopération Sud-Sud comme levier de solutions concrètes et adaptées aux réalités du développement, mettant en relief les efforts collectifs déployés par de nombreux pays et régions afin de tirer parti de cette proximité d’expérience, source d’innovation et d’efficacité.

L’ambassadeur Hilale a rappelé à cet effet que dans un contexte international caractérisé par une montée des incertitudes, l’intensification des tensions géopolitiques et la fréquence accrue des chocs climatiques, la présidence marocaine intervient dans un moment charnière pour la coopération multilatérale.

Il a évoqué, dans ce contexte, la situation du financement international pour le développement qui affiche actuellement ses niveaux les plus bas, marqué par une stagnation préoccupante de l’aide publique pour le développement et l’exclusion de plusieurs pays en développement y compris les pays à revenu intermédiaire, des formes de soutien et financement concessionnel.

Après avoir rappelé que la coopération Sud-Sud ne saurait se substituer à la coopération Nord-Sud, mais qu’elle en constitue un complément essentiel, M. Hilale a insisté sur son rôle crucial pour préserver la solidarité internationale, aujourd’hui mise à l’épreuve.

Il a également souligné l’importance croissante de la coopération triangulaire, qui vient renforcer la coopération Sud-Sud en permettant aux pays en développement d’élargir leur accès à des ressources, des expertises et des capacités techniques diversifiées.

Le diplomate s’est, par ailleurs, félicité de la coopération fructueuse que le Maroc entretient avec le Bureau des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud dirigé par Dima Alkhatib.

Les travaux de ce comité de haut niveau, qui se poursuivent jusqu’à vendredi, seront sanctionnés par l’adoption d’une décision sur la coopération sud-sud qui sera soumise à l’Assemblée générale.