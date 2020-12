Nouveau variant du Covid-19 : renforcement des mesures sanitaires à l’aéroport Essaouira-Mogador

Les autorités sanitaires dans la province d’Essaouira (Maroc), fortement mobilisées afin de préserver la santé de la population et d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus à l’échelle locale, ont procédé au renforcement des mesures sanitaires au niveau de l’aéroport international Essaouira-Mogador après l’apparition d’une nouvelle variante de la Covid-19 dans certains pays européens.

En plus des dispositifs de prévention et de précaution déjà en vigueur dans cette infrastructure aéroportuaire, les services de la Délégation provinciale de la Santé ont veillé au renforcement des mesures de contrôle sanitaire lors de l’accueil des voyageurs, suite aux derniers développements de la situation épidémiologique dans certains pays d’Europe où ont été détectés des cas de la nouvelle variante du SARS-Cov2.

Outre la prise de température corporelle des passagers qui doivent présenter leurs fiches de tests PCR négatifs à leur arrivée à l’aéroport de la Cité des Alizés, et le strict respect des mesures de distanciation physique lors de l’accomplissement des formalités douanières et de la récupération des bagages, des tests sanitaires supplémentaires sont effectués sur place sur des voyageurs choisis de manière aléatoire, en vue de s’assurer qu’ils ne sont pas porteurs du virus.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, le Délégué provincial de la Santé, Dr. Zakaria Aït Lahcen, a indiqué que ces nouvelles mesures sanitaires s’inscrivent dans le cadre du renforcement de l’épidémiovigilance afin d’éviter l’introduction de la nouvelle variante de la Covid-19 dans la province et dans le Royaume.

“Dans le cadre de cette épidémiovigilance, une nouvelle stratégie a été ainsi mise en place, qui consiste à procéder à des tests rapides et aléatoires sur un échantillonnage de 5% des passagers en provenance des autres destinations européennes, en l’occurrence de la Belgique en ce qui concerne Essaouira”, a-t-il expliqué.

“L’aéroport international Essaouira-Mogador accueille des vols directs en provenance de l’Europe, notamment de pays ayant connu l’apparition de la nouvelle souche de la Covid-19. Nous veillons donc sur place, à travers les équipes du Service de contrôle sanitaire aux frontières, à effectuer des tests antigéniques rapides à certains voyageurs, dont les résultats sont connus en un temps très réduit”, a souligné Dr. Aït Lahcen.

Et le Délégué provincial de la Santé de poursuivre que ces mêmes équipes interrogent aussi les visiteurs sur leurs récents déplacements pour savoir s’ils se sont rendus durant les 15 derniers jours dans des pays comme le Royaume Uni ou l’Afrique du Sud et ce, en vue de garantir le contrôle sanitaire des voyageurs. Le but ultime étant, a-t-il conclu, d’éviter l’introduction de la Covid-19 ou de sa nouvelle variante aussi bien dans la province d’Essaouira que dans le Royaume.

Dans des déclarations similaires, certains passagers ayant subi les tests antigéniques à leur arrivée, samedi, à bord d’un vol en provenance de Bruxelles, ont salué, à l’unisson, cette mesure proactive prise par les autorités sanitaires marocaines, qui permet, en un temps très restreint, d’avoir les résultats des tests effectués et de s’assurer, eux-mêmes, qu’ils ne sont pas infectés par le virus et, par conséquent, de s’immuniser contre la pandémie et de protéger la santé des membres de leurs familles et de leurs proches.