Mondial U17 féminin Maroc 2025 : La sélection nationale bat le Costa Rica (3-1) et se qualifie pour les huitièmes de finale

L’équipe italienne est en tête du classement de ce groupe avec un carton plein 9 points, suivie du Brésil (4 points), du Maroc (3 points) et du Costa Rica, dernier du Groupe avec un seul point.

Face au Costa Rica, les Lioncelles de l’Atlas qui ont livré une performance remarquable, ont fait montre d’un esprit combatif. Dès la première minute du match, les joueuses de l’équipe nationale ont tenté d’ouvrir le score par une occasion sur l’aile droite, stoppée par la gardienne costaricienne, Valeria Fernandez.

Deux minutes plus tard, Mayssa Baha a ouvert le score à la 4e minute d’un tir puissant qui a percuté le poteau avant de finir sa course dans les filets.

Grâce à une organisation défensive rigoureuse, une bonne discipline tactique, une intensité dans le jeu et un pressing sur les joueuses costariciennes, les protégées d’Anwar Mghinia ont bien géré la pression de l’équipe adverse pour revenir au score.

L’équipe nationale a doublé la mise par la même joueuse, Mayssa Baha (39e), sur penalty. Les Lioncelles ont conservé leur avance jusqu’à la fin de la première mi-temps.

Les changements effectués par le sélectionneur national ont permis à l’équipe marocaine d’inscrire son troisième but par l’intermédiaire de la joueuse costaricienne Fabiana Alfaro (77e), qui a marqué contre son camp.

Les joueuses de l’équipe nationale ont résisté, jusqu’au temps additionnel, à la pression des Costariciennes qui ont réussi à réduire le score (90e+5).

Dans l’autre match du groupe, l’Italie s’est imposée face au Brésil sur le score de quatre buts à trois.

Les équipes classées première et deuxième de chaque groupe se qualifient directement pour les huitièmes de finale, ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisièmes.