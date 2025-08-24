Mexique : 2,8 tonnes de cocaïne saisies à la frontière US et au large de la côte Pacifique sud

Dans le nord-ouest du pays, à San Luis Río Colorado, des militaires et des gardes nationaux ont localisé vendredi 1,3 tonne de cocaïne après avoir inspecté un camion de marchandises, selon un communiqué du détachement militaire local.

Le secrétaire fédéral à la Sécurité, Omar García Harfuch, a annoncé sur X que le conducteur du véhicule a été appréhendé, dans l’attente des décisions du bureau du procureur général.

Il a également indiqué que dans les eaux du Pacifique, au large de l’État de Guerrero, des officiers de la marine ont saisi 900 kilos de cocaïne, ajoutant que lors d’une deuxième opération menée dans la même zone côtière, des marins ont trouvé 601 kilos de la drogue dure à bord d’un navire

Le Mexique, qui négocie actuellement un accord de sécurité avec les Etats-Unis, a intensifié au cours des dernières semaines ses actions contre les réseaux de trafiquants et les cartels de drogue.