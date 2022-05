Maroc/Variole du singe : les trois cas suspects détectés sont négatifs (ministère)

Les trois cas suspects se sont révélés négatifs à l’issue des analyses de laboratoire effectuées à l’hôpital militaire Ibn Sina de Marrakech, précise le ministère dans un communiqué, ajoutant que les cas suspects placés sous surveillance médicale sont en bonne santé et pris en charge conformément aux procédures sanitaires en vigueur.

Il a assuré que, sur la base des données épidémiologiques, aucun cas confirmé de variole du singe n’a été enregistré au Maroc à ce jour.

Le ministère de la Santé et de la protection sociale a réagi rapidement en mettant en place un système de suivi épidémiologique et de surveillance des cas suspects de la maladie, les analyses de laboratoire étant réalisées à la fois à l’Institut national d’hygiène et dans les laboratoires militaires.

Il a été d’autre part procédé à la formation des cadres de la santé sur cette maladie qui n’a jamais été détectée dans le Royaume.

En outre, les services de la Direction de l’épidémiologie et de la lutte contre les maladies au ministère prennent les mesures nécessaires à cet effet, dans le respect des normes nationales et internationales de sécurité sanitaire.

Le ministère affirme qu’il va continuer à communiquer avec l’opinion publique pour l’informer de l’évolution sanitaire en lien avec cette alerte sanitaire mondiale.