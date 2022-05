Mali: 12 terroristes neutralisés et 16 autres interpelés dans des opérations de l’armée

«L’Etat-major général des Armées porte à la connaissance de l’opinion que les Forces armées maliennes (FAMa) maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et l’opération Keletigui», souligne le communiqué.

La même soucre ajoute que les 19, 20 et 21 mai, «des reconnaissances offensives ont permis d’appréhender des présumés terroristes dont Abdoulaye Barry, Mohamed Alhousseeyni Idouane Haidara plus 14 autres et récupérer 18 motos».

Dans la région de Bandiagara (centre), ajoute la même source, les FAMa ont, au cours d’une reconnaissance offensive le 24 mai, vigoureusement réagi à des attaques terroristes dans les zones de Diallassagou et Diamwéli.

Le bilan des interventions fait état de 12 terroristes neutralisés, alors que des fusils de chasse, neuf motos et une somme d’argent ont été récupérés.

Le communiqué met l’accent par ailleurs sur l’intensification de la recherche de renseignements sur les ressortissants italiens enlevés le 19 mai dans la zone de Sinzina, région de Koutiala (sud-est).

«L’Etat major général des Armées rassure que les actions de recherche de renseignements, de surveillance, de poursuite et de neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires se poursuivront, et leurs interpellations dans les zones urbaines continueront» , poursuit le communiqué qui invite les populations “à se démarquer terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux”.