Conseil de sécurité: Blinken se félicite du partenariat avec le Maroc sur l’Intelligence artificielle

«Cet été, les États-Unis et le Maroc ont créé un Groupe aux Nations Unies, ouvert à tous les États membres, où des experts de toutes les régions partagent les meilleures pratiques pour l’adoption de l’Intelligence artificielle », a indiqué M. Blinken, qui présidait un débat ministériel tenu récemment au Conseil de sécurité sur le rôle de l’Intelligence artificielle dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales.

«C’est un véritable progrès», a relevé le chef de la diplomatie américaine lors de cette réunion organisée par les Etats-Unis, qui assurent la présidence du Conseil pour le mois de décembre, en vue de favoriser la réflexion sur les technologies émergentes et les efforts entrepris par les États membres pour faire progresser le dialogue mondial sur les opportunités et les défis qu’elles présentent.

En juillet dernier, le Représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, l’ambassadeur Omar Hilale, a procédé avec son homologue américaine, Linda Thomas-Greenfield, au lancement du Groupe des Amis sur l’Intelligence artificielle pour le développement durable, qui regroupe actuellement plus de 70 Etats membres quelques mois après sa création.

Le lancement de ce Groupe survient suite à l’adoption par l’Assemblée générale de l’ONU de la première résolution onusienne sur l’IA 78/265, initialement co-facilitée par le Maroc et les Etats-Unis et co-parrainée par 125 Etats membres jusqu’au jour de son adoption.

Le choix porté sur le Maroc pour co-présider ce Groupe des aAmis avec les Etats-Unis renseigne sur la crédibilité, la confiance et le respect dont jouit le Maroc à l’échelle onusienne et internationale, sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de même qu’il témoigne de la solidité et la force du partenariat stratégique et multidimensionnel entre Rabat et Washington.

Selon un rapport publié par l’Agence française de développement (AFD) en novembre dernier, intitulé «AI Investment Potential Index (AIIPI) », le Maroc est classé première destination africaine offrant le meilleur potentiel d’investissement dans le domaine de l’intelligence artificielle.