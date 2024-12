Emmanuel Macron rend hommage au Roi Mohammed VI pour sa médiation après la libération de quatre Français détenus au Burkina Faso

Le président Emmanuel Macron a rendu un hommage appuyé au Roi Mohammed VI pour sa médiation pour libérer quatre français accusés d’espionnage et détenus depuis un an au Burkina Faso.

L’intervention du souverain dans ce dossier, resté longtemps au point mort, a été déterminante dans ce dossier. Les quatre français étaient accusés d’être des agents de la DGSE et retenus au Burkina Faso depuis le 1er décembre 2023.

Emmanuel Macron « s’est entretenu hier (…) au téléphone avec Sa Majesté le roi Mohammed VI, Roi du Maroc, afin de le remercier chaleureusement de la réussite de la médiation qui a rendu possible la libération de nos quatre compatriotes retenus depuis un an au Burkina Faso », a fait savoir l’Elysée.

Suite à la médiation du Roi Mohammed VI, M Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, « a répondu favorablement à sa demande de libération de quatre ressortissants français, retenus à Ouagadougou depuis le mois de décembre 2023 », indiquait ce mercredi le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

« Cet acte humanitaire a été rendu possible grâce à l’excellence des relations » qui lient le le Roi au président Traoré et « aux bonnes relations unissant de longue date le Royaume du Maroc et la République du Burkina Faso », précisait le ministère dans un communiqué.

Ouagadougou a dénoncé en mars 2023 un accord militaire de 1961 avec la France, après avoir obtenu le retrait des forces françaises.

Le Burkina a depuis formé avec le Mali et le Niger, qui ont également chassé l’armée française de leur sol, l’Alliance des Etats du Sahel (AES).

L’ambassade française n’est plus dirigée que par un chargé d’affaires depuis que les autorités burkinabè ont expulsé l’ambassadeur Luc Hallade. En avril dernier, deux conseillers politiques de l’ambassade ont été déclarés « persona non grata » pour « activités subversives » et priés de quitter le pays.