Allemagne : le gouvernement fédéral poursuit la numérisation de la gestion des migrations

Présenté par le ministère fédéral de l’Intérieur le texte de loi qui devrait être soumis au Bundestag vise à alléger le travail des autorités et à accélérer les processus administratifs grâce à un échange de données amélioré entre les différents services traitant de la question de la migration.

Le projet de loi prévoit la conservation des données biométriques des demandeurs de titre de séjour électronique pendant dix ans, la centralisation des documents nécessaires à la délivrance des visas, ainsi que la facilitation de l’échange d’informations entre les autorités concernées.

Le texte inclut également le transfert numérique des informations relatives aux procédures pénales ou aux amendes entre les autorités compétentes et les bureaux des étrangers.

Avec cette nouvelle initiative, l’Allemagne poursuit sa lutte contre la bureaucratie, après que le gouvernement fédéral et les Länder (États fédérés) ont convenu jeudi dernier de la mise en place d’une plateforme nationale pour l’échange numérique et sécurisé des données administratives, afin d’améliorer les services aux citoyens et aux entreprises et de préparer l’administration allemande à la transformation numérique.