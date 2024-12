Le Maroc, destination préférée des Espagnols pour les voyages en famille

« Le Royaume du Maroc séduit de plus en plus les familles espagnoles en quête d’expériences de voyage immersives et authentiques privilégiant la communion avec la nature », écrit, mercredi, le magazine spécialisé dans le tourisme.

La publication fait savoir que le Maroc vient en tête du classement de la plateforme « Evaneos » dédiée au voyage et au tourisme devant des pays touristiques par excellence comme l’Égypte, le Costa Rica ou la Thaïlande.

Citée par « Nexotur », la responsable d' »Evaneos » pour la région sud de l’Europe, Viola Migliori, a relevé que « les voyages en famille offrent l’occasion de partager des moments uniques et de renforcer les liens, tout en permettant de vivre des expériences inoubliables ».

Elle a mis l’accent sur l’importance croissante accordée par les familles espagnoles à des destinations respectueuses de l’environnement et à des itinéraires qui soutiennent les communautés locales, comme c’est le cas au Maroc.

Le magazine espagnol précise en outre que les voyages en famille représentent 22% des réservations, dépassant les séjours en couple, entre amis ou en solo, notant que le coût moyen par personne et par jour s’élève à environ 175 euros, avec une durée moyenne de séjour pouvant atteindre jusqu’à 10 jours.