Rail Industry Summit Casablanca 2024: Implication de la diaspora marocaine des Hauts-de-France dans la transformation du secteur ferroviaire du Maroc

Le Rail Industry Summit 2024 a récemment réuni des acteurs clés du secteur ferroviaire au Maroc et souligné l’importance de l’implication stratégique des Marocains Résidant à l’Étranger (MRE) pour la modernisation des infrastructures ferroviaires et le développement du secteur en Afrique.

Cet évènement a permis de poser les bases de la collaboration entre le Maroc et la diaspora, en mettant en lumière le rôle essentiel des MRE dans la transformation du secteur ferroviaire. Des discussions ont permis d’explorer des opportunités concrètes pour les MRE, notamment en matière de transfert de compétences et de technologies au Maroc et plus largement en Afrique.

En amont, un rassemblement dans les Hauts-de-France, initié par Soufiane Zekhnini, Mustapha Bouiahya et Adel Chouki avait marqué le début d’une collaboration renforcée entre le Maroc et sa diaspora, favorisant le transfert de compétences et de technologies.

Lors du Rail Industry Summit, des acteurs clés tels que l’ONCF et SIANA ont partagé leurs visions pour moderniser le secteur ferroviaire marocain et africain. Un des points centraux des discussions a été le rôle des MRE, qui, grâce à leur expertise et leur réseau international, peuvent contribuer activement à la réussite du Plan Rail Maroc 2040.

Le ministre de l’Industrie et du commerce, Ryad Mezzour, a souligné l’importance d’intégrer les MRE dans les projets ferroviaires, en cohérence avec la vision royale du Maroc comme leader en matière d’infrastructures ferroviaires en Afrique.

La coopération renforcée entre les MRE, les acteurs marocains et les partenaires internationaux représente un levier stratégique pour développer des solutions ferroviaires durables et innovantes, favorisant une meilleure connectivité et une modernisation des infrastructures.

Casablanca avait accueilli les 10 et 11 décembre 2024 la 3e édition du Rail Industry Summit, un rendez-vous majeur pour l’avenir du secteur ferroviaire.

L’événement s’est tenu à l’Office des foires et des expositions de Casablanca (OFEC) et a réuni plus de 200 entreprises de 14 pays ainsi que 700 participants.

Le programme riche de cette édition comprenait des conférences, des ateliers thématiques et une convention d’affaires, offrant une plateforme d’échanges stratégiques entre acteurs du secteur. Ce sommet a notamment mis en avant les projets phares du Maroc, comme la ligne à grande vitesse Tanger-Casablanca, consolidant ainsi le rôle du Royaume en tant que hub régional dans le domaine ferroviaire.

L’événement a été organisé par le Cluster Moroccan Traindustry (MTI), l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) et Advanced Business Events (ABE), avec le soutien actif de l’ONCF.