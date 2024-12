Message du Roi Mohammed VI au Président français Emmanuel Macron

Dans ce message, le Roi dit avoir « appris avec émotion le passage dévastateur du cyclone Chido sur Mayotte ».

« En ce moment douloureux pour votre Nation, je vous adresse et à travers vous au peuple français et aux familles endeuillées, mes sincères condoléances et l’expression de ma profonde compassion », écrit le Souverain.

« Mes pensées vont également aux blessés et aux sinistrés », ajoute le Roi, soulignant que « le Royaume du Maroc partage la peine de votre peuple ami et l’assure de toute sa solidarité dans l’épreuve ».