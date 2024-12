La Suisse adopte une nouvelle stratégie pour l’Afrique 2025-2028 couvrant pour la première fois l’ensemble du continent

La nouvelle stratégie définit les objectifs et les mesures que la Suisse entend mettre en œuvre entre 2025 et 2028. La paix et la sécurité, la prospérité et la compétitivité, ainsi que l’environnement, la démocratie et la gouvernance, constituent les priorités de la stratégie, qui vise à renforcer les relations de coopération avec les États africains sur la base d’un partenariat, précise un communiqué du Conseil fédéral.

La Suisse reconnaît l’importance croissante de l’Afrique sur les plans politique et économique: d’ici à 2050, ce continent, qui compte actuellement 1,3 milliard d’habitants, concentrera plus de 25% de la population du globe.

Elle en reconnaît également la grande diversité, ainsi que les défis et opportunités qui en découlent. Dans certaines régions, une grande partie de la population souffre des crises mondiales et du changement climatique. D’autres régions, en revanche, présentent un potentiel, de développement économique notamment.

La stratégie pour l’Afrique 2025-2028 de la Suisse vise autant à saisir les occasions qu’à relever les défis qui se présentent, relève-t-on de même source.

Jusqu’à présent, deux stratégies traitaient distinctement les relations avec les États de l’Afrique du Nord d’un côté et les États de l’Afrique subsaharienne de l’autre. La nouvelle stratégie repose sur les stratégies précédentes (stratégie pour l’Afrique subsaharienne 2021-2024 et stratégie MENA 2021-2024).

« Il s’est toutefois avéré qu’il était pertinent d’accorder une plus grande importance aux liens entre l’Afrique subsaharienne et l’Afrique du Nord. Il suffit de songer par exemple à la coopération au sein de l’Union africaine et à des projets phares de cette institution tels que la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA), aux liens économiques, aux efforts en faveur de la paix ou encore aux routes migratoires. Une stratégie couvrant l’ensemble du continent africain tient compte de l’importance de ces liens », souligne le Conseil fédéral.

La stratégie pour l’Afrique a pour objectif d’approfondir les relations entre les États africains et la Suisse. La Suisse dispose d’ores et déjà d’un vaste réseau de représentations sur le continent (18 ambassades et 10 bureaux de coopération) et elle est représentée dans presque chaque pays par une ambassade ou un bureau de coopération.

La stratégie pour l’Afrique 2025-2028 a pour fil conducteur les quatre priorités thématiques définies dans la stratégie de politique extérieure 2024-2027 à savoir la paix et la sécurité, la prospérité et la compétitivité, l’environnement ainsi que la démocratie et la gouvernance.