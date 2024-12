La maire de Paris Anne Hidalgo au Maroc, adhésion de Dakhla à l’AIMF

Anne Hidalgo effectue un déplacement officiel au Maroc, les 20 et 21 décembre, pour y rencontrer à Rabat son homologue et échanger avec le chef de la diplomatie marocaine, Nasser Bourita.

Lors du Conseil mondial de l’Internationale socialiste qui se tient à Rabat, Mme Hidalgo recevra par ailleurs le Prix « Péna Gomez » pour son engagement en faveur des droits humains et de la démocratie.

Au cours de ce déplacement, la maire de Paris, présidente de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF), participera au Bureau extraordinaire de l’Association, durant lequel seront proposées l’adhésion de plusieurs villes, dont Dakhla, ainsi que la mobilisation du fonds d’urgence de l’AIMF pour le Liban et Mayotte.

La Maire se rendra également au Congrès de l’Internationale Socialiste et recevra le prix « Péna Gomez », récompensant son engagement pour les droits humains et la démocratie.

La Ville de Paris est liée par des pactes d’amitié et de coopération avec les villes de Rabat et Casablanca qui ont pour thématiques prioritaires la culture, le patrimoine, la transition écologique, les mobilités durables ou encore l’attractivité touristique et économique.

En septembre 2023, le Conseil de Paris a accordé une subvention de 500 000 euros à l’AIMF pour apporter une aide à la reconstruction de villages marocains touchés par le séisme qui a frappé la région de Marrakech.