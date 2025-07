Maroc/Engrais : OCP Nutricrops dépasse les 5 millions de tonnes de production de Triple Super Phosphate

Avec la mise en service des deux premières lignes, chacune dotée d’une capacité annuelle de 500.000 tonnes, la production équivalente de TSP d’OCP Nutricrops dépasse aujourd’hui les 5 millions de tonnes, indique OCP Nutricrops dans un communiqué.

Le TSP, engrais phosphaté concentré, contient plus de 90% de phosphore immédiatement disponible pour les plantes, ce qui le rend particulièrement adapté aux sols carencés et aux stratégies de fertilisation raisonnée fondées sur les principes du 4R (bonne source, bonne dose, bon moment, bon endroit), précise le communiqué.

Porté par la SBU Manufacturing en collaboration avec OCP Nutricrops, OFAS et JESA, le TSP Hub transforme les capacités existantes et pose les jalons d’une production d’engrais plus précise et adaptée aux exigences agronomiques actuelles.

Il s’appuie sur un procédé industriel flexible permettant une intégration précise des nutriments et additifs, répondant aux besoins spécifiques des agriculteurs pour leurs sols et leurs cultures. Cette technologie offre une agilité industrielle et une rapidité dans la production de nouvelles formules personnalisées.

Alliant montée en capacité et flexibilité opérationnelle, ce programme stratégique, qui s’impose comme un levier clé de la transformation industrielle d’OCP Nutricrops, répond aux défis d’une agriculture moderne, exigeante et personnalisée, en offrant une production d’engrais adaptée aux besoins variés et croissants du marché.

Pour franchir un nouveau palier, un programme ambitieux d’adaptation des unités de production d’engrais azotés est actuellement en cours, fait savoir la même source, notant que ce chantier clé vise à intégrer de nouveaux équipements et modifier les installations existantes afin de leur permettre de produire également du TSP.

Cette montée en puissance permettra à OCP Nutricrops d’atteindre une capacité annuelle installée de plus de 7 millions de tonnes de TSP d’ici fin 2025, optimisant ainsi ses actifs industriels pour répondre efficacement à la demande croissante en engrais phosphatés.

« Le TSP Hub constitue une étape majeure dans notre stratégie de production d’engrais phosphatés. Il consolide notre capacité à fournir des engrais à forte valeur agronomique, conçus sur mesure pour répondre aux exigences des sols et des agriculteurs du monde entier, tout en renforçant notre précision, notre performance et notre capacité industrielle », indique Youssef El Bari, CEO d’OCP Nutricrops.

De son côté, Ahmed Mahrou, Managing Director de la SBU Manufacturing, a affirmé que « le TSP Hub incarne une transformation industrielle engagée par la SBU Manufacturing pour relever les défis de la customisation des engrais, dans un contexte de diversification des besoins agronomiques ».

« Il marque l’émergence d’un modèle industriel ambidextre, agile et centré sur le client, où l’outil de production devient un levier stratégique. Grâce à sa nouvelle organisation, la SBU Manufacturing développe un nombre croissant de produits customisés, adaptés à des besoins de plus en plus différenciés », a noté M. Mahrou.

Et d’ajouter qu’à travers cette dynamique, la SBU Manufacturing affirme sa volonté de mettre la performance industrielle, en matière de flexibilité, de capacité et d’adaptation, au service de la création de valeur durable.

Le lancement du TSP Hub repose sur une gouvernance renforcée, avec la création d’une équipe inter-structures dédiée au démarrage, ainsi qu’une coordination optimisée de plus de 1.200 intervenants sur site, tous corps de métiers confondus.

Sur le plan environnemental, le TSP Hub repose intégralement sur l’utilisation d’eaux non conventionnelles, dans le cadre de la stratégie globale du Groupe OCP.

OCP Nutricrops est une filiale du Groupe OCP dédiée au développement de solutions de nutrition des sols et des plantes pour répondre aux défis mondiaux de la production alimentaire et de la durabilité.

La SBU Manufacturing est chargée d’assurer les activités d’Exploitation et d’Exploration sur les plateformes de transformation du Groupe OCP, à Jorf Lasfar et à Safi. Elle vise à positionner OCP comme un acteur best-in-class dans l’industrie, en s’appuyant sur une excellence opérationnelle à tous les niveaux.