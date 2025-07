L’organisation conjointe du Mondial-2030, un accélérateur de transformation stratégique pour le Maroc (Akhannouch)

Il s’agit d’une opportunité de concrétiser, à tous les niveaux, la Volonté Royale de consolider les fondements d’un Maroc dynamique, inclusif et souverain et une ambition collective et un élan national qui « nous rendent confiants, dans la capacité de notre pays à être, non seulement au rendez-vous du Mondial 2030, mais également d’en faire un essor nouveau de développement », a souligné M. Akhannouch dans une allocution vidéo diffusée à l’ouverture de la 8e édition du Morocco Today Forum (MTF), placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Totalement engagé dans cette dynamique de développement que connait le Royaume, le gouvernement s’attèle, guidé par les orientations du Roi, à traduire cette vision Royale en actions concrètes, mesurables et intégrées dans tous les domaines, a-t-il relevé.

M. Akhannouch a, dans ce sens, mis en avant les innombrables projets réalisés ou en cours de réalisation dans le Royaume, citant notamment des infrastructures aux normes internationales les plus avancées, un réseau ferroviaire à grande vitesse, des hubs aéroportuaires d’envergure, des axes autoroutiers, routiers et des rocades urbaines, des infrastructures touristiques et hospitalières, des chantiers, parmi tant d’autres, mis en œuvre dans le cadre de stratégies sectorielles pertinentes et d’une gouvernance agile et transparente.

Les infrastructures sportives connaissent, quant à elles, un développement considérable aux meilleurs standards internationaux. Destinées à accueillir les grands événements sportifs internationaux, ces infrastructures représentent également un levier de croissance et de cohésion sociale dans plusieurs villes du Royaume, a relevé le Chef du gouvernement.

De son côté, le secteur hôtelier connait pour sa part une profonde mutation, porté par la croissance sans précédent de la demande sur la destination Maroc, avec un record de 17,4 millions de touristes en 2024, a-t-il enchaîné.

L’afflux des investissements, tant nationaux qu’étrangers, consacre cette dynamique dans tous les secteurs et témoigne d’une transformation économique innovante, compétitive, créatrice de valeur et d’opportunités pour les jeunes d’aujourd’hui et les générations futures.

Les partenaires du Maroc, parmi les leaders mondiaux dans leurs secteurs respectifs, mais aussi le tissu entrepreneurial national, s’inscrivent dans le sillage des opportunités qu’offre l’ouverture du Royaume sur les industries de pointe, les énergies propres, les télécommunications, la digitalisation et bien d’autres secteurs prometteurs, a-t-il soutenu.

Dans bien des secteurs d’ailleurs, le Maroc s’achemine vers le statut de référence continentale, régionale et même internationale, a-t-il poursuivi.

Parallèlement à cela, le gouvernement demeure focalisé sur la consolidation des fondements de l’Etat social, tel que voulu par le Roi Mohammed VI, qui place le citoyen au cœur de l’action publique, a indiqué M. Akhannouch.

A cet égard, le chantier de la protection sociale, que le Souverain entoure de Sa Haute Sollicitude, et qui constitue un vecteur essentiel pour l’édification du Maroc de demain, se déploie conformément aux échéanciers fixés.

« L’organisation du Mondial 2030, nous en sommes convaincus, viendra consacrer et accélérer cette métamorphose du Maroc sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et sceller le passage de notre pays vers une dimension nouvelle de développement, qui sera un héritage durable pour les générations futures ! », s’est-il félicité.

Initié par Groupe Le Matin sous le thème « Vision d’un Roi – Maroc 2030 : Consolider les bases d’une grande Nation », le MTF 2025 connait la participation d’une pléiade de personnalités nationales et internationales dont des décideurs, des chercheurs et des acteurs issus des sphères sportive, économique, digitale et médiatique.

Ce rendez-vous d’envergure internationale s’inscrit dans un contexte exceptionnel, à savoir la préparation du Royaume à la co-organisation de la Coupe du Monde FIFA 2030 aux côtés de l’Espagne et du Portugal.