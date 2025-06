L’opération « Marhaba 2025 » lancée au port Tanger Med

A cet égard, la Fondation Mohammed V pour la Solidarité a activé, en collaboration avec l’ensemble des parties prenantes au niveau du port Tanger Med, un dispositif global visant à accueillir les MRE et à les accompagner tout au long des étapes de leur voyage, en vue de faciliter les démarches administratives et douanières et leur fournir des services d’assistance médicale et sociale.

Dans une déclaration à la presse, Abdellah Omar Moussa, chef de projets à la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a indiqué que la 25è édition de l’opération Marhaba, placée sous la présidence effective du Roi Mohammed VI, a été lancée au port Tanger Med, ainsi qu’au niveau de l’ensemble des ports et aéroports du Royaume, et points de passage en Espagne, France et l’Italie.

Cette opération humanitaire unique, supervisée par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, a atteint un quart de siècle, a-t-il noté, soulignant qu’elle se caractérise par une mobilisation nationale et par la mise en place de mesures destinées à faciliter le passage des MRE et à les accompagner, en incarnation de la Haute sollicitude dont SM le Roi Mohammed VI entoure les membres de cette communauté.

Cette édition est marquée par la mise en place de nouveaux espaces nationaux, au niveau des aéroports de Laâyoune et Dakhla, portant à 26 le nombre total des sites d’accueil Marhaba, a précisé le responsable, affirmant que l’ensemble des équipes de la Fondation et des autres parties prenants seront mobilisées tout au long de l’opération, qui se déroule du 10 juin au 15 septembre.

Pour sa part, la directrice de communication de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité, Sanae Dardikh, a souligné que le lancement de l’opération « Marhaba » au Port de Tanger Med et dans les autres sites d’accueil, au Maroc et à l’étranger, intervient en application des hautes instructions royales, relevant qu’il s’agit d’une opération unique en son genre, à travers laquelle la Fondation met en place un dispositif global pour l’accompagnement des MRE et de leurs familles.

Au port Tanger Med, les assistantes sociales et le personnel médical de la Fondation Mohammed V pour la Solidarité s’emploient à garantir les meilleures conditions d’accueil aux MRE, dont plusieurs ont prévu cette année des vacances d’été anticipées à la mère patrie.

Nombre de Marocains résidant à l’étranger ont exprimé, dans des déclarations à la MAP, leur reconnaissance envers les services rendus par la Fondation Mohammed V pour la Solidarité et les autres parties prenantes au port Tanger Med, notamment en matière de facilitation des procédures frontalières et d’accompagnement social.

Vingt espaces sont ainsi opérationnels au Maroc. Ils se situent dans les ports de Tanger Med, Tanger Ville, Al Hoceima et Nador Bni Nsar, dans les aéroports de Casablanca Mohammed V, Rabat-Salé, Oujda Angad, Nador, Agadir Al Massira, Fès Saïss, Marrakech Menara, Tanger Ibn Battouta, Laâyoune Hassan 1er, Dakhla, dans les aires de repos Méditerranée, Jebha, Tazaghine et Smir M’Diq ainsi qu’au niveau des postes frontaliers de Bab Sebta et Mellila.

A l’étranger, six espaces Marhaba sont situés au niveau des ports européens de Gênes (Italie), Sète et Marseille (France), Motril, Alméria et Algésiras (Espagne).

Un effectif de plus de 1.200 personnes comprenant les équipes de la Fondation, les assistantes sociales, les médecins, les cadres paramédicaux et les volontaires y sont mobilisés, pour être à l’écoute des Marocains résidant à l’étranger, les assister et leur fournir l’aide et les secours nécessaires.