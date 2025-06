Après les frappes israéliennes sur l’Iran, la France appelle les parties à recourir aux moyens diplomatiques pour désamorcer la situation

La France « a pris connaissance des frappes menées par Israël contre la République islamique d’Iran et son programme nucléaire cette nuit » et exprime « sa vive préoccupation face à l’escalade en cours ».

Paris « appelle instamment les parties à s’abstenir de toute action susceptible de déstabiliser l’ensemble de la région », indique un communiqué du quai d’Orsay, estimant que « la France suit la situation sur le terrain ».

« Notre première préoccupation est la sécurité de nos agents et ressortissants dans la région », ajoute-t-on.

« La France appelle les parties à recourir à l’ensemble des moyens diplomatiques pour désamorcer la situation. La France se tient prête à contribuer à cet objectif, en coordination étroite avec l’ensemble de ses partenaires », souligne le communiqué.

Selon le quai d’Orsay, la France rappelle avoir exprimé à maintes reprises ses préoccupations au sujet de l’accélération du programme nucléaire iranien, qui constitue une grave menace pour la sécurité du territoire national et se fait en violation des obligations internationales de l’Iran.

« Ce fut encore le cas cette semaine par le vote d’une résolution lors du conseil des gouverneurs de l’agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) à la suite de la publication d’un rapport de son directeur général », rappelle-t-on.

et d’ajouter: « La France a régulièrement exprimé son soutien à la recherche d’une solution diplomatique dans le cadre des efforts en cours. Le Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s’est entretenu ce matin avec ses homologues israélien et saoudien pour le rappeler ».

« La France rappelle également son attachement à la stabilité régionale et à la sécurité d’Israël », conclut le communiqué du quai d’Orsay.