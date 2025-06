La chaîne 2M présente « Maroc, le Royaume des cavaliers », un documentaire exceptionnel dédié à l’art équestre de la Tbourida

La chaîne de télévision 2M diffusera le 15 juin son documentaire inédit « Maroc, le Royaume des cavaliers ». Ce film inédit, réalisé dans le cadre de la clôture de l’Année Culturelle Maroc-Qatar, est un hommage à la beauté et à l’authenticité du l’art de la Tbourida.

Réalisé en partenariat avec la Société Royale d’Encouragement du Cheval (SOREC), ce film captivant plonge les téléspectateurs au cœur de la Tbourida, cet art équestre ancestral qui incarne la fierté, la tradition et le savoir-faire marocain.

À travers des images spectaculaires et les nombreux témoignages, ce documentaire met en lumière une pratique culturelle profondément enracinée dans l’identité nationale.

« Maroc, le Royaume des cavaliers » est une invitation à voyager au cœur du patrimoine marocain, à comprendre et à célébrer une tradition qui fait la fierté du pays, contribuant ainsi à faire rayonner sa culture au-delà des frontières.

Des images inédites et une immersion sensorielle

Le documentaire « Maroc, le Royaume des cavaliers » se distingue par sa qualité visuelle et son travail sonore exceptionnels. Grâce à des prises de vue aériennes spectaculaires et des plans rapprochés saisissants, les téléspectateurs pourront ressentir le souffle des chevaux au galop et l’émotion intense qui anime les cavaliers. Les paysages marocains, des plaines du Gharb aux contreforts de l’Atlas, servent d’écrin naturel à cette performance équestre, renforçant la dimension épique de la Tbourida.

Le film capture non seulement la beauté de cet art équestre, mais aussi son âme, sa dimension spirituelle et son importance sociale, pour mieux restituer toute la grandeur de cette pratique ancestrale et sublimer les merveilles de l’artisanat marocain qui l’accompagne.

L’art équestre marocain s’exporte à Doha

Le documentaire a fait la part belle à la participation remarquable de cinq sorbas regroupant 50 cavaliers marocains lors du « Tbourida Show » ayant marqué la clôture de l’Année Culturelle Maroc-Qatar 2024, un événement spectaculaire qui a été présidé par la princesse Lalla Hasnaa, en présence Sheikha Sara Bint Hamad Al Thani. Le documentaire retrace avec passion le parcours de ces hommes et de leurs montures, depuis les préparatifs jusqu’à leur prestation devant un public international, sublimant ainsi le dialogue culturel entre les deux nations.

Une tradition qui rassemble et fascine

Au-delà de son aspect spectaculaire, la Tbourida est un véritable legs social, transmis de génération en génération. Le documentaire donne la parole à des cavaliers et des passionnés, qui partagent leur vision de cette pratique. Leurs témoignages révèlent comment la Tbourida dépasse le simple spectacle pour incarner des valeurs de courage, de discipline et d’appartenance à une communauté.

« Maroc, le Royaume des cavaliers » est attendu comme l’un des événements télévisuels majeurs de l’année, alliant patrimoine, émotion et technicité. Le documentaire a été réalisé en trois langues (arabe, français et anglais) par Frédéric Coconnier et Franck Beugniet. La production exécutive a été assurée par la société Sigma.