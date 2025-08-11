Lâ€™opÃ©ration Marhaba 2025 connaÃ®t une affluence Â«Â inÃ©diteÂ Â», avec plus de 2,7 millions de Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger ayant franchi les frontiÃ¨res depuis juin, confirmant Â«Â la fidÃ©litÃ© de la diasporaÂ Â» et Â«Â lâ€™essor du tourismeÂ Â», Ã©crit la radio franÃ§aise Â«Â Beur FMÂ Â».

Â«Â Les chiffres parlent dâ€™eux-mÃªmes : entre le 10 juin et le 4 aoÃ»t 2025, prÃ¨s de 2,8 millions de Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger ont rejoint le Royaume, soit une hausse de plus de 10 % par rapport Ã lâ€™annÃ©e prÃ©cÃ©denteÂ Â», souligne la radio dans un article sur son site internet intitulÃ© Â«Â Un Ã©tÃ© record pour la diaspora marocaine et le tourisme au Maroc !Â Â».

Lâ€™opÃ©ration Marhaba enregistre ainsi Â«Â un succÃ¨sÂ Â», fait observer la publication, ajoutant que cette dynamique coÃ¯ncide avec un mois de juillet particuliÃ¨rement Â«Â porteurÂ Â» pour le tourisme marocain, qui affiche 11,6 millions de visiteurs en seulement sept mois.

En un peu moins de deux mois, 2.789.197 Marocains rÃ©sidant Ã lâ€™Ã©tranger sont arrivÃ©s au pays, soit 10,37% de plus quâ€™en 2024, dÃ©taille l’article, qui prÃ©cise que du cÃ´tÃ© des vÃ©hicules, 838.360 ont franchi les frontiÃ¨res, en hausse de 3,74%.

Le port de Tanger Med reste le premier lieu de passage pour la communautÃ© marocaine Ã lâ€™Ã©tranger, avec 555.753 passagers et 175.808 vÃ©hicules, soit 35,87% du total des arrivÃ©es par voie maritime et terrestre. En parallÃ¨le, lâ€™aÃ©roport Mohammed V de Casablanca se place en tÃªte pour le transport aÃ©rien avec 320.395 passagers, reprÃ©sentant un quart des arrivÃ©es par avion.

Les Ã©quipes de la Fondation Mohammed V pour la SolidaritÃ©, dÃ©ployÃ©es aux points de passage et aires de repos, ont rÃ©alisÃ© 45.465 interventions, dont 2.858 Ã caractÃ¨re mÃ©dical, rapporte la publication.

La phase de retour mobilise dÃ©jÃ les mÃªmes moyens humains et logistiques, en coordination avec les partenaires de lâ€™opÃ©ration, pour garantir fluiditÃ© et sÃ©curitÃ©, ajoute Â«Â Beur FMÂ Â».

Et de prÃ©ciser que les autoritÃ©s portuaires, avec la la Direction gÃ©nÃ©rale de la SÃ»retÃ© nationale (DGSN), les Douanes et les autoritÃ©s locales, ont mis en place Â«Â des procÃ©dures accÃ©lÃ©rÃ©esÂ Â» pour rÃ©duire les dÃ©lais aux frontiÃ¨res et aux douanes.

Â«Â Ces progrÃ¨s sâ€™inscrivent dans la stratÃ©gie 2023-2026 qui vise Ã diversifier les marchÃ©s, renforcer les infrastructures et enrichir lâ€™offre touristiqueÂ Â», conclut la publication.