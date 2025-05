L’ONMT et TRANSAVIA renforcent la destination Maroc avec 14 nouvelles lignes

Ce partenariat, déjà fructueux, se poursuit avec un plan ambitieux qui vise à accroître de 30% la capacité vers le Maroc, avec l’ajout de 14 nouvelles routes et plus de 130.000 sièges supplémentaires, consolidant ainsi la position du Maroc en tant que première destination pour les voyageurs français, indique un communiqué de l’ONMT.

La prochaine saison hiver 2025-2026 marque un nouveau jalon, avec un développement encore plus vaste et diversifié des liaisons aériennes entre la France et le Maroc, relève le communiqué, notant que pour l’été 2025, Transavia avait déjà augmenté sa capacité de 13%, avec un total de plus de 712.000 sièges.

Selon la même source, l’objectif est de connecter plus solidement les régions marocaines, élargir l’accès, et soutenir la dynamique touristique nationale sur toute l’année.

Ce nouveau plan de développement acte une croissance de +30% de l’offre vers le Maroc, estime l’ONMT, soulignant qu’Agadir, Marrakech, Essaouira, Ouarzazate, Dakhla, Errachidia… vont voir leur attractivité renforcée grâce à une desserte directe depuis des bassins émetteurs importants en France : Rennes, Lille, Biarritz, Brest, Deauville, Montpellier, Toulouse, Marseille, Bordeaux, sans oublier les connexions inédites depuis Nantes et Paris.

Dakhla est propulsée sur le devant de la scène grâce à deux nouveaux vols directs au départ de Marseille et Bordeaux. Ouarzazate se verra pour sa part bénéficier de deux vols direct hebdomadaire au départ de Paris.

Essaouira s’offre, quant à elle, un retour en force sur le radar du tourisme international avec un lien direct depuis Nantes, tandis que Marrakech s’établit comme une plaque tournante régionale avec l’ouverture de liaisons vers Berlin et Venise.

Autre nouveauté, Agadir devient un hub majeur avec une base saisonnière dédiée et un grand nombre de nouvelles routes et Marrakech voit sa base renforcée par deux avions.

A noter, c’est pour Transavia une première de baser ses avions en dehors du sol français.

Avec ce développement, le Maroc devient la destination numéro 1 en termes de sièges-kilomètres offerts par Transavia, un indicateur clé de l’utilisation des ressources aériennes de la compagnie. L’objectif est d’accroître l’attractivité du Maroc tout en désaisonnalisant les opérations et en diversifiant l’offre.

Le partenariat ONMT-Transavia repose sur une vision stratégique qui vise à soutenir l’essor des destinations marocaines tout au long de l’année, en rendant le pays encore plus accessible à un large public européen.

Pour accompagner cette croissance, des actions de communication et de marketing ciblées seront mises en place, afin d’améliorer la notoriété des destinations marocaines et de garantir un taux de remplissage optimal.

Ce partenariat marque ainsi une étape décisive dans la transformation de l’offre aérienne marocaine, et témoigne de l’engagement continu de l’ONMT pour la promotion et le développement du tourisme au Maroc.