Le 29 mai 2025, le Gravity Comedy Club Show revient dans une nouvelle édition phare avec une sélection d’artistes nationaux et internationaux parmi les plus talentueux. Un spectacle qui transcende les frontières traditionnelles du rire et de l’humour.

Marrakech: la nouvelle édition du Gravity Comedy Club Show célèbre l’humour et le rire avec des artistes nationaux et internationaux

Produit par Imrankech, en partenariat avec Hit Radio, le Gravity Comedy Show se tiendra le jeudi 29 mai 2025 à partir de 20h00 au Gravity Park Marrakech.

Ce rendez-vous de la scène humoristique marocaine et internationale réunira une sélection d’artistes parmi les plus talentueux de la scène stand-up actuelle et promet éclats de rire et humour décalé dans une ambiance festive et accessible à tous dans un cadre convivial et chaleureux.

Pour cette nouvelle édition, le public retrouvera MH, Sparrow, Nounours, Imen Lahmar, Mahé, ainsi qu’un invité surprise dont le nom sera dévoilé prochainement sur les réseaux sociaux.

Le Gravity Comedy Show est un concept de spectacle humoristique live, né à Marrakech, qui met en avant les talents de la scène stand-up .

À travers une programmation renouvelée à chaque édition, le show réunit sur une même scène des humoristes confirmés et des artistes émergents dans un format inspiré des plus grands comedy clubs.

Chaque événement propose : Un line-up dynamique de 6 humoristes, des segments d’improvisation, de stand-up avec notamment des d’interactions avec le public,.