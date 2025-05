Emmanuel Macron appelle à réfléchir sur le modèle social de la France

Le président français, Emmanuel Macron a appelé à réfléchir sur le financement du modèle social du pays.

Invité, mardi soir, à une émission-débat sur la chaine de télévision TF1, M. Macron a indiqué qu’il demandera au gouvernement d’organiser un débat sur ce modèle « qui date d’il y a 80 ans».

« Je demande au gouvernement de l’ouvrir avec l’ensemble des forces syndicales et patronales », a-t-il dit, estimant qu’il faut « aller chercher de l’argent en dehors du seul travail » notamment par le biais de la « consommation ».

Le financement du modèle social repose trop sur le travail, pesant ainsi lourdement sur le portefeuille des actifs mis à contribution, a expliqué le chef de l’Etat français.

Le président a également souhaité un débat sur « la qualité du travail et l’évolution des formes de travail », alors que « de plus en plus de jeunes (…) ne veulent pas être salariés » et « de plus en plus de seniors » veulent « travailler différemment ».

Il s’est en revanche opposé à un référendum sur l’augmentation de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans, dont les négociations sont en cours entre le gouvernement et les syndicats.

M. Macron a par ailleurs plaidé pour une industrie française plus forte et plus compétitive face à la rude concurrence internationale.