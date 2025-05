Cérémonie au siège de l’État-Major Général des Forces Armées Royales à Rabat à l’occasion du 69e anniversaire des FAR

Une cérémonie a été organisée, mercredi au siège de l’État-Major Général des Forces Armées Royales (FAR) à Rabat, à l’occasion du 69e anniversaire de la création des FAR.

Présidée par le Général de Corps d’armée Mohammed Berrid, Inspecteur général des FAR et Commandant la Zone Sud, la cérémonie a été marquée par le salut des couleurs nationales et la lecture de l’ordre du jour adressé par le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, aux Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang.

Dans cet ordre du jour, le souverain a indiqué que la célébration du 69e anniversaire de la création des Forces Armées Royales est « une occasion nationale renouvelée pour se remémorer, avec davantage de gratitude et de déférence, la mémoire de leur fondateur qui en a jeté les premiers jalons, Feu Mohammed V et Feu Hassan II, qui a veillé à consolider les fondements des Forces armées, à les équiper, à les former et à les qualifier pour qu’elles puissent pleinement remplir les missions qui leur sont confiées ».

Le Roi Mohammed VI a aussi souligné que « cet anniversaire, qui Nous est si cher, demeurera une des étapes remarquables de l’Histoire de notre Patrie que Nous, en tant que Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, célébrons avec fierté, en vous réitérant, tous grades confondus, Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang, femmes et hommes, et tous corps confondus, terrestre, aérien, naval et Gendarmerie Royale, Notre immense bienveillance et sollicitude pour les efforts colossaux et les énormes sacrifices que vous ne cessez de consentir pour la défense de la Patrie et de son intégrité territoriale ».

Le Souverain a relevé que « les mutations accélérées que connaît le monde, les défis grandissants qu’impose la conjoncture actuelle et les perturbations inédites qu’elles génèrent aux niveaux régional et international ainsi que les menaces sécuritaires et criminelles transfrontalières qui en découlent, exigent de nos Forces Armées Royales de s’armer d’abord de sagesse et de vigilance ainsi que de connaissances approfondies pour qu’elles puissent s’adapter en permanence à ces nouveautés et être constamment prêtes pour y faire face, avec perspicacité, fermeté et professionnalisme ».

« Pour accompagner ces mutations, il était évident que l’attention de Notre Majesté soit focalisée, de manière continue et précise, sur le développement et l’enrichissement des programmes d’instruction militaire et l’amélioration des cursus de formation scientifique, sur les plans théorique et pratique, au sein de nos instituts supérieurs et de nos centres d’instruction militaire », a affirmé le Roi.

Le Souverain a, par ailleurs, fait remarquer que « la préservation des acquis que Nous avons réalisés requiert de nous la poursuite de la mobilisation, avec la même détermination et le même degré de loyalisme, en vue de consolider la force et la résilience de Notre Armée, en la dotant des moyens performants et opérationnels, tout en permettant à ses cadres et à son personnel d’améliorer leurs acquis matériels et moraux, et en fournissant et en rapprochant les services sociaux et médicaux nécessaires de leurs familles et proches ».

A cette occasion, plusieurs Officiers, Officiers du rang et Militaires du rang ont été décorés de Wissams qui leur ont été décernés par SM le Roi, Chef Suprême et Chef d’État-Major Général des FAR.

Cette cérémonie a été marquée également par l’organisation d’un défilé militaire auquel ont pris part des détachements du Bataillon du quartier général relevant de l’État-Major Général des Forces Armées Royales.

Le 69e anniversaire des Forces Armées Royales constitue l’occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les FAR, depuis leur création en 1956 par Feu Mohammed V, pour s’ériger en modèle d’efficacité opérationnelle, d’innovation stratégique et de rayonnement international d’une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation et qui continue d’incarner, sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d’État-Major Général des FAR, les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement.