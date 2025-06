L’Iran attaque plusieurs bases américaines au Moyen Orient

Des installations militaires américaines situées dans divers pays tels que Bahreïn, l’Irak, le Koweït et le Qatar ont été la cible de missiles iraniens lors d’une offensive orchestrée par les troupes du Corps des Gardiens de la Révolution Islamique.

Tous les missiles ont été neutralisés par des systèmes de défense aérienne, sans qu’aucune perte humaine ou dommage matériel important ne soit à déplorer. La base américaine d’Al Udeid au Qatar, qui est la plus grande du Moyen-Orient avec environ 10 000 soldats stationnés, a été la cible d’une attaque spécifique. Cependant, elle avait été évacuée au cours de la semaine du 9 juin conformément aux protocoles de sécurité établis en prévision d’éventuelles attaques futures.

Le Qatar a condamné cette agression dans un communiqué officiel en ces termes : « L’État du Qatar condamne fermement l’attaque visant la base aérienne d’Al-Udeid par les Gardiens de la Révolution iraniens. Nous considérons cela comme une violation flagrante de la souveraineté de l’État du Qatar, de son espace aérien, du droit international et de la Charte des Nations Unies. Nous affirmons que le Qatar se réserve le droit de répondre directement de manière équivalente à la nature et à l’ampleur de cette agression effrontée, conformément au droit international. Le ministère qatari de la Défense a affirmé que les systèmes de défense aérienne ont réussi à intercepter les missiles avec succès, en confirmant : « Nous tenons à rassurer que les défenses aériennes du Qatar ont réussi à contrecarrer l’attaque et à intercepter les missiles iraniens. » Aucune victime n’a été rapportée, le communiqué précisant : « Nous confirmons qu’aucune blessure ou aucun décès humain n’a résulté de l’attaque. »

Des indicateurs d’une montée en tension étaient observables avant l’attaque. Le gouvernement du Royaume-Uni, l’ambassade de Chine et l’ambassade des États-Unis au Qatar ont émis des recommandations à leurs ressortissants pour chercher refuge. Le Royaume-Uni a demandé à ses citoyens de se mettre à l’abri, la Chine a conseillé la vigilance, tandis que les États-Unis ont ordonné de « rester confinés jusqu’à nouvel ordre ». Hier, la compagnie aérienne British Airways a interrompu ses liaisons aérienness à destination des Émirats arabes unis et du Qatar, tandis que Turkish Airways et Singapore Airlines ont annulé leurs vols à destination des Émirats. Une heure avant l’attaque, le Qatar avait affirmé qu’« il n’y avait pas de menace spécifique », une déclaration qui a été contredite par les événements qui ont suivi.

Selon les informations diffusées par la télévision d’État iranienne, les forces armées ont réagi de manière vigoureuse et efficace à ce qu’elles ont qualifié d’« agression américaine », marquant ainsi le lancement de l’opération « Basharat al-Fath » visant les installations militaires américaines au Moyen-Orient. Des avions de combat de la France, du Royaume-Uni, des États-Unis, du Qatar, de l’Arabie saoudite et des Émirats arabes unis ont été mobilisés pour contrer les missiles dans l’espace aérien du golfe Persique et de l’Irak.

Le Qatar a temporairement restreint l’accès de son espace aérien aux vols civils, ce qui a été suivi par une mesure similaire des Émirats arabes unis. Le pays a également exprimé sa demande de désescalade en appelant à « la cessation immédiate de toutes les actions militaires et à un retour sérieux à la table des négociations et au dialogue ».