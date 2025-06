Attaque iranienne sur le Qatar: « aucune victime américaine n’a été signalée », selon le Pentagone

Le département américain de la Défense a confirmé lundi que l’Iran avait tiré plusieurs missiles sur la base aérienne d’Al Udeid, au Qatar, assurant qu’aucune victime américaine n’a été signalée.

« Je peux confirmer que la base aérienne d’Al-Udeid a été attaquée aujourd’hui par des missiles balistiques de courte et de moyenne portée en provenance d’Iran. A l’heure actuelle, aucune victime américaine n’a été signalée », a déclaré le Pentagone dans un communiqué.

« Nous suivons la situation de près », a ajouté la même source. Un haut responsable américain a déclaré auparavant que la Maison Blanche et le Pentagone surveillaient les menaces contre la base d’Al Udeid, la plus grande base militaire américaine au Moyen-Orient.

Dans un communiqué, le ministère qatari des Affaires étrangères a considéré que « ces frappes constituent une violation flagrante de la souveraineté du Qatar, de son espace aérien, du droit international et de la Charte de l’ONU”.

« L’Etat du Qatar se réserve le droit d’une riposte directe et de manière proportionnelle à l’agression abjecte et conformément au droit international », a prévenu le ministère. Il a assuré que « les défenses aériennes qataries ont mis en échec ces attaques et ont réussi à faire face aux missiles iraniens ».