Sommet USA-Afrique : le Maroc, Champion de la coopération tripartite

Alors que l’Afrique et les Etats-Unis se rencontrent au sommet à Luanda, en Angola, pour discuter affaires, le rôle avant-gardiste du Maroc, sous le leadership éclairé du Roi Mohammed VI, en tant que catalyseur de l’intégration africaine et d’une coopération triangulaire tous azimuts apparait évident.

Au regard de ses atouts indéniables, de son expertise avérée dans de nombreux domaines et de sa quête continue pour repositionner l’Afrique dans les chaînes de valeur mondiales, le Maroc se positionne immanquablement comme un acteur incontournable dans la promotion d’un partenariat équitable entre le continent et les Etats-Unis d’Amérique, première puissance économique mondiale.

Preuve en est que le déplacement d’une forte délégation marocaine à Luanda ouvre la voie à des perspectives de coopération prometteuses, à la faveur d’une programmation éclectique. L’objectif est de forger des liens commerciaux plus solides, tirer parti des incitations à l’investissement, développer des partenariats économiques équitables, conclure de nouveaux accords et, surtout, montrer à nos partenaires les avantages comparatifs indéniables dont jouit le Royaume et les opportunités d’investissement qu’il met délibérément à leur disposition pour fructifier leurs affaires.

En plus du ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Evaluation des Politiques Publiques, Karim Zidane, la délégation marocaine à ce rassemblement comprend de hauts responsables d’organismes publics et privés, ainsi que des représentants de plusieurs groupes, notamment l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM), l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM) et l’Office national des chemins de fer (ONCF). Au menu des échanges figurent les infrastructures, l’énergie, l’économie numérique, la finance, les énergies renouvelables, les TIC, l’exploitation minière et l’agroalimentaire. Autant de secteurs porteurs dont le Maroc dispose d’avantages indéniables et une expertise avérée et reconnue au niveau international.

C’est que les enjeux de ce Sommet sont tout autant importants que les objectifs et les perspectives d’avenir, surtout dans un monde où les repères semblent vaciller à un moment où les pays tentent de se positionner dans la géopolitique et le nouvel ordre mondial qui se dessine sous nos yeux, avec comme corolaire la reconfiguration de l’économie mondiale.

Faut-il rappeler à ce sujet que l’Afrique abrite certaines des économies à la croissance la plus rapide au monde, offrant aux entreprises américaines et à bien d’autres des opportunités de se développer dans plusieurs secteurs émergents. Faut-il aussi souligner que dans cette dynamique, le Maroc, seul pays africain ayant conclu un accord de libre-échange avec les Etats-Unis, s’attèle d’un rôle pionnier dans le partenariat économique entre les deux régions.

Des projets tous azimuts

En effet, le Royaume a de tout temps œuvré pour le développement durable du continent et l’édification d’une économie africaine tournée vers l’avenir, qui tire sa force de son intégration dans le système commercial mondial et les chaînes de valeur internationales. Fier de son appartenance à son continent, le Maroc, à la faveur de la Vision sage et éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a su tisser avec ses partenaires des liens forts et des échanges tous azimuts, promouvant de la sorte une coopération tripartite avec l’Afrique et les Etats-Unis, promue à un bel avenir.

C’est dans cette dynamique salutaire que le Maroc a lancé d’importantes initiatives et des projets d’envergure pour renforcer la connectivité et promouvoir l’intégration régionale, se positionnant ainsi comme un carrefour entre l’Afrique, l’Europe et les Amériques. Le mégaprojet du Gazoduc Nigeria-Maroc, l’Initiative Afrique-Atlantique, l’Initiative Triple A pour l’adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques, l’effacement de la dette des pays africains et la valorisation et la sauvegarde du canal des Pangalanes à Madagascar, pour ne citer que ceux-ci, sont autant d’initiatives grandioses qui illustrent bien l’intérêt suprême que porte le Maroc, sous la sage conduite du souverain, pour la renaissance et le développement de l’Afrique.

De surcroit, l’engagement infaillible en faveur du multilatéralisme et la détermination à contribuer amplement à l’édification d’un avenir prospère et harmonieux pour le peuple africain a permis au Royaume de consolider sa position sur l’échiquier mondial, inspirant de la sorte le respect en incarnant ses valeurs intrinsèques.

Ce 17è Sommet des affaires USA-Afrique représente donc une opportunité de consolider encore davantage le positionnement stratégique du Maroc, bastion de stabilité et où tradition et modernité coexistent harmonieusement. Il le prédispose à jouer un rôle majeur dans la dynamique partenariale en cours entre l’Afrique et les Etats-Unis.