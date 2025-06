Mawazine 2025: l’artiste sénégalais Cheikh Lô sous le charme de la musique gnaoua

L’artiste sénégalais s’est dit particulièrement enchanté par la culture marocaine et la musique Gnaoua, n’écartant pas la possibilité de futures collaborations avec des musiciens marocains.

Évoquant ses affinités avec la musique marocaine, Cheikh Lô a manifesté une admiration particulière pour le rythme Gnaoua, une tradition musicale envoûtante qu’il a découverte au Royaume.

« Je l’ai découvert ici, le Gnaoua. Ils ont leur mélodie à part, leur rythme, avec leurs guitares africaines et les tambours. C’est magnifique », a-t-il déclaré à la MAP, en marge de sa participation à la 20e édition du Festival Mawazine – Rythmes du Monde,

L’intégration de ces sonorités à son œuvre, tout comme la perspective de collaborations avec des artistes locaux, représente une étape artistique que Cheikh Lô envisage avec sérieux et ouverture.

« Je suis très ouvert. Alors si je tombe sur quelque chose qui me frappe, je pourrais essayer d’en faire une création à ma façon », a-t-il affirmé.

Cheikh Lô a exprimé son « immense joie » de retrouver la scène de Mawazine pour la troisième fois après ses passages en 2012 et 2016, et de se rendre au Maroc, « une terre africaine surtout », mettant en avant les liens fraternels unissant le Royaume et le Sénégal.

Organisé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, le festival Mawazine, qui se tient du 20 au 28 juin 2025, réunit cette année encore une programmation éclectique, avec des têtes d’affiche internationales et des artistes marocains de renom.

Avec plus de 2 millions de festivaliers pour chacune de ses dernières éditions, le Festival est considéré comme le deuxième plus grand événement culturel au monde.