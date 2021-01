Ligue des champions (tirage au sort) : Le Wydad de Casablanca dans le groupe C

Dans ce groupe C, le WAC évoluera aux côtés des clubs de Horoya Conakry de Guinée, de Petro Atletico de l’Angola et des Kaizer Chiefs de l’Afrique du Sud.

A cet effet, la 1ère journée des matchs de la phase de groupes se disputera les 12 et 13 février, la deuxième le 23 février, la troisième les 5 et 6 mars, tandis que la quatrième journée se jouera le 16 mars.

La cinquième journée se tiendra les 2 et 3 avril alors que la sixième et dernière journée les 9 et 10 avril.

Il est à noter que les hommes de Faouzi Benzarti se sont qualifiés pour la phase de groupes après avoir pris le dessus sur le Stade Malien 3 à 1 au terme des deux matches, du deuxième tour, qui les ont opposés.

Par ailleurs, voici les groupes de la Ligue des champions de la CAF:

Groupe A:

– Al Ahly (Egypte)

– AS Vita (RD Congo)

– Simba SC (Tanzanie)

– El Merriekh (Soudan)

Groupe B:

– TP Mazembe (RD Congo)

– Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

– El Hilal (Soudan)

– CR Belouizdad (Algérie)

Groupe C

– Wydad (Maroc)

– Horoya (Guinée)

– Petro Atletico (Angola)

– Kaizer Chiefs (Afrique du Sud)

Groupe D

– Esperance (Tunisie)

– Zamalek (Egypte)

– MC Alger (Algérie)

– Teungueth (Sénégal).